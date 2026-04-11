Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an xác minh vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công cặp vợ chồng hành khách

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc chở khách, một tài xế taxi đã nhặt gạch bên đường tấn công hai hành khách.

Tối 10/4, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết đang xác minh vụ việc nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi cầm hai viên gạch lao vào tấn công một cặp vợ chồng. Sự việc được cho là xảy ra trước một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Hưng.

Theo nội dung phản ánh, cặp vợ chồng sử dụng dịch vụ của hãng taxi Mai Linh. Trong quá trình di chuyển, giữa hai bên xảy ra tranh cãi nên hành khách yêu cầu tài xế dừng xe.

Video: Tài xế taxi dùng gạch tấn công cặp vợ chồng hành khách.

Sau khi xe dừng lại, người phụ nữ tiếp tục trao đổi với tài xế, còn người đàn ông đi cùng dùng điện thoại quay lại sự việc. Bất ngờ, tài xế chạy tới khu vực gốc cây gần đó nhặt hai viên gạch rồi quay lại tấn công. Người chồng đứng ra che chắn cho vợ và bị đánh trúng vào ngực.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1998, trú xã Đức Châu, Nghệ An) cho biết mình là người phụ nữ xuất hiện trong clip, còn người bị đánh là chồng chị, anh Ngô Văn Loan (SN 1990).

Theo chị Hằng, khoảng 14h ngày 10/4, chị gọi taxi qua tổng đài để di chuyển từ đường Hoàng Phan Thái đến đường Hà Huy Tập. Do không quen đường, trong lúc đi chị có hỏi tài xế đã đến đâu và nhắc đưa đến đúng địa chỉ.

Tuy nhiên, theo lời chị Hằng, tài xế tỏ thái độ khó chịu và buông lời chửi bới. Bức xúc trước cách ứng xử này, chị yêu cầu dừng xe để gọi điện phản ánh với hãng.

“Khi tôi đang gọi điện thì tài xế tiến lại. Hai bên to tiếng, người này định tát tôi nhưng tôi né được và chạy vào phía trong”, chị Hằng kể.

Hình ảnh nam tài xế taxi cầm gạch tấn công hành khách.

Thấy vậy, anh Loan đứng ra can ngăn và dùng điện thoại ghi lại sự việc. Lúc này, nam tài xế chạy đến gốc cây gần đó nhặt hai viên gạch rồi quay lại tấn công. Anh Loan bị đánh trúng vào ngực, khuỵu xuống. Sự việc chỉ dừng lại khi có người xung quanh can ngăn.

Sau đó, anh Loan được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở. Qua chụp X-quang và thăm khám, bác sĩ chưa ghi nhận tổn thương nghiêm trọng và cho về nhà theo dõi.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Anh Tuấn (tài xế taxi) thừa nhận có hành vi tấn công hành khách. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

