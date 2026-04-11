Triệu tập 'cò đất' tung tin sai về vị trí mới trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ xử lý một môi giới bất động sản vì đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng hình ảnh AI để 'công bố' vị trí trung tâm hành chính tỉnh nhằm câu like, câu view.

Ngày 10/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về vị trí đặt trung tâm hành chính tỉnh này trên mạng xã hội.

Hình ảnh Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng được tạo bằng AI do C.T.A đăng tải.

Theo Công an an tỉnh Lâm Đồng, qua nắm thông tin trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện C.T.A. (môi giới bất động sản tại khu vực Bảo Lộc) đã lợi dụng ngày "Cá tháng tư" 1/4 để đăng tải trên Facebook hình ảnh tạo bằng công cụ AI kèm nội dung công bố "chính thức" về vị trí trung tâm hành chính tỉnh.

Bài đăng có thông tin trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng đặt tại đường Lý Thường Kiệt, phường 1, Bảo Lộc, nhằm câu like, câu view phục vụ hoạt động kinh doanh. Làm việc với công an, A. thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không tin, không chia sẻ các thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố liên quan vị trí trung tâm hành chính tỉnh, tránh bị lợi dụng, lôi kéo đầu tư gây mất an ninh trật tự.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #tin giả #trung tâm hành chính #triệu tập

