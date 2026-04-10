Bình luận sai sự thật, người đàn ông ở Đồng Nai bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 10/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phước An phát hiện ông N.V.S. (SN 1968, ngụ xã Phước An) sử dụng tài khoản Facebook “A. Th. H.” tiếp tục đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước.

Công an xã Phước An làm việc với ông Ng. V. S. (ảnh: CACC)

Trước đó vào ngày 15/1/2026, ông S. đã bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý, ông vẫn tái phạm.

Làm việc với cơ quan Công an, ông N.V.S. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Ngày 6/4/2026, Công an xã Phước An ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ông S. gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an xã Phước An khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.