Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Bình luận sai sự thật, người đàn ông ở Đồng Nai bị phạt 10 triệu đồng

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Đồng Nai vừa xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với ông N.V.S. (SN 1968, ngụ xã Phước An) về hành vi tiếp tục đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phước An phát hiện ông N.V.S. (SN 1968, ngụ xã Phước An) sử dụng tài khoản Facebook “A. Th. H.” tiếp tục đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước.

Công an xã Phước An làm việc với ông Ng. V. S. (ảnh: CACC)

Trước đó vào ngày 15/1/2026, ông S. đã bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý, ông vẫn tái phạm.

Làm việc với cơ quan Công an, ông N.V.S. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Ngày 6/4/2026, Công an xã Phước An ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ông S. gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an xã Phước An khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Cùng chuyên mục