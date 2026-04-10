Hy hữu chuyện mất đất vì nhờ bạn thân giữ hộ giấy tờ

TPO - Vì thường xuyên vắng nhà nên ông Đặng Thanh Nhãn ( Cà Mau) đã gửi toàn bộ hồ sơ thửa đất cho bạn thân giữ hộ và nhờ làm hộ thủ tục. Nhưng oái ăm thay, sau thời gian dài quay về, ông Nhãn mới phát hiện giấy tờ liên quan gần như được "sang tên" cho em trai của người này.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Đặng Thanh Nhãn (64 tuổi, ngụ xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau) có quen và kết thân với ông Châu Thanh Hoà (75 tuổi, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau). Năm 1996, ông Nhãn mua lại 1 thửa đất rộng 162m2 tại phường 1, thị xã Cà Mau (nay là phường An Xuyên), đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên mua bán chỉ bằng giấy viết tay. Thời điểm này, ông Hòa cũng mua 1 thửa đất kế bên thửa của ông Nhãn.

Ông Đặng Thanh Nhãn phản ánh với phóng viên.

Sau đó, do thường xuyên đi làm xa, đặc biệt giai đoạn năm 2012-2024, ông Đặng Thanh Nhãn đi xuất khẩu lao động ở Úc, nên giấy tờ đất sau khi mua được ông nhờ ông Hòa giữ giúp, và làm thủ tục giấy tờ, xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Đồng thời, ông Nhãn cũng cho ông Hòa mượn thửa đất sử dụng trong thời gian ông không ở đó.

Năm 2024, khi về nước, ông Nhãn hỏi ông Hoà về thủ tục lô đất, ông Hòa nói đang vướng quy hoạch nên chưa làm được thủ tục, tiền bồi thường dự án cũng chưa được nhận.

Thấy bất thường, ông Nhãn đã tới Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Cà Mau cũ để tra soát lô đất của mình, xác định tới tháng 9/2012, thửa đất vẫn đứng tên ông sở hữu. Khi chính quyền thực hiện thủ tục thu hồi đất làm dự án Bảo tàng tỉnh Cà Mau (giai đoạn 2011-2012), các tài liệu lập thủ tục thu hồi, bồi thường, quyết định thu hồi thửa đất đều tên ông Nhãn.

Tuy nhiên, trong một quyết định thu hồi đất khác được UBND TP. Cà Mau cũ ban hành năm 2013 (cho cùng dự án xây bảo tàng) lại đổi thành tên ông Châu Văn Mãi (em của ông Hoà), không phải ông Nhãn.

Nhận thấy quyết định thu hồi đất bị thay đổi tên chủ sử dụng, ông Nhãn đã khởi kiện UBND TP. Cà Mau cũ, yêu cầu toà án hủy quyết định thu hồi đất để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

﻿ ﻿ Quyết định thu hồi thửa đất năm 2012 vẫn tên ông Đặng Thanh Nhãn (trái), nhưng quyết định năm 2013 về thu hồi cùng lô đất lại để tên ông Châu Văn Mãi (phải).

Tại phiên toà, đại diện UBND phường An Xuyên (kế thừa quyền, nghĩa vụ của UBND TP. Cà Mau cũ) cho rằng, trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, cơ quan chuyên môn có điều tra xã hội học, xác minh nguồn gốc đất. Theo quy định, từ ngày 15/10/1993 trở về sau, nếu đất không có giấy tờ thì người đang sử dụng đất sẽ được bồi thường.

Tại thời điểm thống kê, xác định nguồn gốc đất để thu hồi đất làm dự án Bảo tàng tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương xác định thửa đất trên đang do ông Châu Văn Mãi sử dụng, thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai. Do đó, đã điều chỉnh tên chủ sử dụng đất từ ông Nhãn sang ông Mãi.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp sơ thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nhãn. Hiện, ông Nhãn đã nộp hồ sơ kháng cáo toàn bộ bản án.