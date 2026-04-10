Dân khóc ròng vì xe chở đá 'cày' nát đường ở Đồng Nai

TPO - Hàng chục hộ dân khu vực giáp ranh xã Trảng Bom và xã Bàu Hàm (tỉnh Đồng Nai) sống trong cảnh khốn khổ vì tuyến đường dân sinh bị xuống cấp nghiêm trọng, xe chở đá rầm rập chạy ngày đêm.

Sống chung với bụi, nỗi lo tai nạn...

Nhiều người dân phản ánh tại tuyến đường Cây Gáo – Vĩnh Tân và đường Sông Trầu 17 (đoạn giáp ranh xã Sông Trầu cũ, nay là xã Trảng Bom và xã Bàu Hàm), mặt đường xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà, nhiều đoạn bị cày xới, lún sâu. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải chở đá đủ loại nối đuôi chạy qua, phủ kín tuyến đường bằng bụi mù.

Phóng viên chứng kiến tại đường Cây Gáo – Vĩnh Tân, xe tải chở đá chiếm hết mặt đường gây nguy hiểm cho học sinh

Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường dài chưa đầy 1km từ Sông Trầu 17 vào khu vực dự án Nghĩa trang sinh thái An Viên Trảng Bom luôn trong tình trạng tấp nập xe ra vào. Bên trong dự án, máy xúc, máy chẻ đá hoạt động liên tục, đá chất đống ngổn ngang, tiếng ồn vang khắp khu vực. Nhiều xe tải cỡ lớn, nhiều chiếc dán bảng “xe phục vụ dự án trọng điểm”, liên tục ra vào lấy hàng.

“Nhà lúc nào cũng phải đóng kín cửa. Bụi bám từ trong ra ngoài, ngày nào cũng phải tưới nước mà không xuể” - một người dân kể và bức xúc cho biết, dù đơn vị vận tải có tưới nước nhưng chỉ mang tính đối phó, không giải quyết được tình trạng bụi kéo dài.

Không chỉ bụi, người dân còn nơm nớp lo tai nạn, đặc biệt là với trẻ em do tuyến đường này là lối đi chính ra trung tâm, nơi có trường học.

Anh Đ.L.T - một người dân cho biết, từ khi dự án hoạt động khai thác đá hơn nửa năm nay, con đường qua nhà anh bị hư hỏng nghiêm trọng gây khó khăn trong đi lại. Đường nhỏ, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn, xe lại chạy nhanh, chở nặng nên cực kỳ nguy hiểm. Cùng với đó, nhiều nhà dân còn bị xe tải làm đứt dây cáp, dây điện... Người dân đã phản ánh nhiều lần với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Nhiều ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường

Người dân đón con em đi trên cung đường xấu và hẹp, cùng hàng loạt xe ô tô tải trọng lớn thường xuyên chạy trên đường.

Điều đáng nói, trên tuyến đường này có đặt biển giới hạn tải trọng trục 10 tấn. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều xe tải cỡ lớn vẫn ngang nhiên “tung hoành”. Nhiều chiếc xe ben 3 trục chở đá, thùng cao quá thành, chạy với tần suất dày đặc. Việc xe tải trọng lớn liên tục hoạt động là một trong những nguyên nhân chính khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp.

Chính quyền nói gì?

Trao đổi với phóng viên chiều 9/4, ông Nguyễn Đức Can – Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm cho biết, trên địa bàn không có mỏ đá.

“Về phản ánh của người dân, đề nghị có văn bản hoặc làm việc với phòng kinh tế vì hiện tôi đang bận họp”, ông Can cho hay.

Dù có bảng giới hạn xe có tải trọng trục 10 tấn nhưng nhiều xe có dấu hiệu chở vượt thùng

Nhiều đường dân sinh quanh dự án bị hư hỏng nghiêm trọng, hàng quán đóng kín vì bụi

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Tiên – Chủ tịch UBND xã Trảng Bom xác nhận có nhận được phản ánh của người dân. UBND xã đã nhiều lần mời chủ đầu tư làm việc.

Mới nhất là vào ngày 20/1/2026, đoàn kiểm tra gồm đại phòng Kinh tế phối hợp cùng với Ủy ban MTTQ, Công an xã... tiến hành làm việc với đại diện Công ty Cổ phần An Viên Trảng Bom về việc triển khai thực hiện dự án.

Đại diện Công ty Cổ phần An Viên Trảng Bom trình bày, trong thời gian vừa qua đơn vị thuê tưới đường xe bị hư hỏng. Do đó, quá trình tưới đường để hạn chế bụi cho các hộ dân trong khu vực bị gián đoạn 2 ngày. Hiện nay xe đã sửa xong và Công ty đã mua thêm 1 xe tưới nước, đảm bảo hạn chế bụi không để xảy ra tình trạng gián đoạn việc tưới đường gây ô nhiễm môi trường như sự việc vừa qua.

Đoàn kiểm tra đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ theo giấy xác nhận số 8176 ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong phạm vi thực hiện dự án, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện vận chuyển.

Đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị Công ty cung cấp văn bản liên quan đến việc cam kết sửa đường hư hỏng do quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, lắp đặt các gương cầu tại các khúc cua nguy hiểm, khuất tầm nhìn có khả năng xảy ra tai nạn giao thông...

Ông Lê Ngọc Tiên cho biết, hiện UBND xã đang tiếp tục nắm bắt thông tin và theo dõi, xử lý.

Tại công trường dự án nghĩa trang An Viên Trảng Bom