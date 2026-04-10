Lộ nhiều sai phạm trong quản lý, cấp phép khoáng sản ở Đắk Lắk

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, kéo dài trong công tác tham mưu, cấp phép và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại khu vực phía Tây tỉnh này.

Ngày 10/4, nguồn tin Tiền Phong cho hay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Kết luận thanh tra số 15 về công tác quản lý, khai thác khoáng sản tại khu vực phía Tây của tỉnh, tức địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũ.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành thanh tra về lĩnh vực khoáng sản, thời kỳ từ ngày 1/1/2019 đến 30/6/2024 và các giai đoạn trước, sau có liên quan. Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều bất cập trong công tác quản lý, với trách nhiệm chính thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 7/2023, UBND tỉnh không trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định 164/2016 của Chính phủ.

Từ ngày 15/7/2023 đến nay, Sở này cũng không tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND đã hết hiệu lực; chưa rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, thậm chí vẫn tham mưu áp dụng văn bản hết hiệu lực, trái quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) không tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 50 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

Thanh tra tỉnh đã chỉ ra loạt tồn đọng trong lĩnh vực khoáng sản tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk.

Đáng chú ý, công tác tham mưu cấp phép và theo dõi thực hiện giấy phép thăm dò khoáng sản còn nhiều bất cập. Qua kiểm tra, 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH TV, Công ty TNHH Khoáng sản Khải Dương và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Tân Thành Đạt không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sau khi giấy phép hết hiệu lực như báo cáo kết quả thăm dò, bàn giao mẫu vật, tài liệu. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) không đôn đốc, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra ngẫu nhiên 8/17 hồ sơ tham mưu cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, nhiều sai sót tiếp tục được phát hiện. Sở đã tham mưu chấp thuận cho 5 doanh nghiệp (gồm Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ An Huy, Công ty TNHH MTV Đình Trung, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn, Công ty TNHH Quản lý đô thị và Môi trường Buôn Hồ và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Minh Tuyết) được khảo sát, lấy mẫu để lập đề án thăm dò, dù các đơn vị này không đăng ký ngành nghề thăm dò khoáng sản, cũng không có hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện hành nghề.

Đáng nói, cả 8/8 hồ sơ kiểm tra đều không được công khai thông tin theo quy định trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu. Khi thẩm định, Sở cũng không gửi hồ sơ xin ý kiến chuyên gia chuyên sâu, làm giảm chất lượng thẩm định. Ngoài ra, 5/8 hồ sơ không có biên bản kiểm tra, xác định diện tích, tọa độ, mốc giới ngoài thực địa trong hồ sơ lưu trữ, cho thấy quy trình kiểm tra thực địa chưa được thực hiện đầy đủ.

Không chỉ dừng lại ở khâu thăm dò, công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản cũng bộc lộ nhiều bất cập. Một số doanh nghiệp chưa đảm bảo điều kiện giám sát theo quy định. Cụ thể, các doanh nghiệp như Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty TNHH An Nguyên và Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ bố trí trạm cân ở vị trí không thuận lợi, gây khó khăn trong kiểm soát sản lượng. Đồng thời, chưa kết nối dữ liệu từ camera giám sát và trạm cân về cơ quan quản lý. Trong lĩnh vực khai thác cát, Công ty TNHH Hà Bình và Công ty CP Đoàn Chính Nghĩa chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện khai thác theo quy định…

Trước những tồn tại nêu trên, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận thanh tra; đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế.