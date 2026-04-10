Đắk Lắk điều tra nguyên nhân cả trăm héc-ta mía bị thiêu rụi

Huỳnh Thủy
TPO - Hơn trăm héc-ta mía ở “chảo lửa” Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị thiêu rụi gây thiệt hại nặng cho người dân. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Cánh đồng mía ở xã Sơn Hoà, tỉnh Đắk Lắk bị cháy.

Sáng 10/4, ông Sô Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, những ngày qua trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ cháy cánh đồng mía, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Theo thống kê đến sáng cùng ngày, toàn xã có 134 héc-ta mía bị cháy, ảnh hưởng 176 hộ dân. Trong khi đó, tổng diện tích mía của địa phương khoảng 8.000 héc-ta.

Lãnh đạo xã cho hay, các công ty mía đường đã khẩn trương thu mua mía cháy nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con. Tuy nhiên, việc cháy mía chắc chắn sẽ làm giảm sản lượng niên vụ.

Ông Sô Minh Chiến thông tin thêm, nguyên nhân các vụ cháy cánh đồng mía đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trước đó, khu vực này ghi nhận nền nhiệt kéo dài ở mức rất cao, từ 39–40°C, được ví như "chảo lửa".

Người dân thu hoạch sau khi mía bị cháy.

Việc cháy cánh đồng mía đã gây thiệt hại trực tiếp đến nông dân. Ông Huỳnh Văn Nam - người dân xã Sơn Hoà có diện tích mía bị cháy cho hay, trong lúc đang thu hoạch, lửa từ đám mía bên cạnh bất ngờ bùng lên rồi lan rất nhanh, buộc cả nhóm phải bỏ chạy.

“Gia đình tôi bị cháy khoảng 50 héc-ta mía, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Mía cháy nếu đưa vào nhà máy chậm sẽ bị giảm trừ càng để lâu càng thiệt. Do đó, gia đình phải huy động người thật nhiều, thu hoạch cho xong”, ông Nam xót xa.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Lực (xã Sơn Hoà) cũng rơi vào cảnh tương tự khi hàng chục héc-ta mía bị thiêu rụi. “Chưa năm nào mía cháy nhiều như năm nay. Cháy khắp nơi, có chỗ cháy xong cũng không dập được. Nhà tôi thiệt hại khoảng 40 héc-ta, gần 100 triệu đồng”, ông Lực nói.

Giữa “chảo lửa” Sơn Hòa, những cánh đồng mía sau cháy chỉ còn lại màu tro xám, để lại nỗi lo lớn về sinh kế của người dân trong vụ mùa năm nay.

Xem thêm

Cùng chuyên mục