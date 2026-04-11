Bắt 2 cán bộ Chi cục Thủy lợi Hưng Yên vì gây thiệt hại 3,5 tỷ đồng

TPO - Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam thêm hai cán bộ thuộc Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Hưng Yên), do thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2024 tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ (nay là xã Tống Trân).

Bị can Trần Đức Cường (trái) và Trần Tiến Sỹ. Ảnh: CACC.

Hai bị can mới bị khởi tố gồm: Trần Đức Cường (SN 1981) và Trần Tiến Sỹ (SN 1982). Cả hai bị điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, với vai trò được giao trong việc quản lý chất lượng thi công, giám sát tiến độ và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, hai bị can đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Sự buông lỏng này dẫn đến việc không phát hiện, không ngăn chặn kịp thời các sai phạm trong quá trình triển khai dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lên tới 3,5 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can, bao gồm cả cán bộ và một số giám đốc doanh nghiệp liên quan.

Các đối tượng bị điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 224 Bộ luật Hình sự) và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.