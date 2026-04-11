Thông tin mới vụ nghi có nhiều người trong một gia đình tử vong ở Gia Lai

TPO - Khi đến nhà em ruột của mình ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, người anh trai bàng hoàng phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong.

Sáng 11/4, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn đang tiếp cận hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc nghi có nhiều người trong một gia đình tử vong ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Cát Tiến, lúc 14h ngày 10/4, ông T.Q.T (SN 1957) đến nhà em ruột là bà T.T.Đ (SN 1963) thì bàng hoàng phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong.

Nhà của bà T.T.Đ có 4 người gồm: chị T.T.C (SN 1989, con gái bà Đ.) và hai cháu sinh đôi con chị C. sinh năm 2021 là N.X.H và cháu N.X.H.

Công an xã Cát Tiến xét thấy việc nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, cần tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hàng xóm, gia đình bà Đ. có hoàn cảnh khó khăn. Con gái bà Đ. là công nhân nhà máy hạt điều đã lấy chồng. Cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị C., một mình nuôi 2 con từ nhỏ. Thường ngày bà Đ. ít giao tiếp với bên ngoài, tính tình bà rất hiền lành nên được người dân trong xóm quý mến.

z7712281153961-6469dfef22822ece6a22b10293b5e41a-7047.jpg
Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, tổ chức khám nghiệm.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 10/4, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai tiến hành phong tỏa tại khu vực nhà bà T.T.Đ để khám nghiệm hiện trường, sau khi tiếp nhận tin báo.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, phía bên ngoài nhà của bà Đ. không có dấu hiệu cháy và bất thường. Người dân sống khu vực xung quanh cho biết, sáng 10/4, họ có nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

#Gia Lai #4 người tử vong #Cát Tiến #khám nghiệm #điều tra nguyên nhân #tiếng nổ lớn

