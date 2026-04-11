Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản từ ô tô dừng nghỉ bên Quốc lộ 1

Phùng Quang
TPO - Lợi dụng xe ô tô dừng nghỉ lúc rạng sáng trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa, nhóm 4 đối tượng đã trộm tài sản nhưng sau đó bị công an truy xét, bắt giữ.

Sáng 11/4, lãnh đạo Công an xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 23/2, tại quán ăn C.T. trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Vạn Khê, xã Nam Ninh Hòa) xảy ra vụ trộm tài sản từ một ô tô dừng bên đường nghỉ ngơi. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Ninh Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua): Lê Bá Long, Võ Mạnh Tường, Nguyễn Tấn Dũng và Võ Đình Tân. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến ngày 31/3, lực lượng công an phát hiện và mời Lê Bá Long (SN 1980, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cùng Võ Đình Tân (SN 1980, ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về trụ sở làm việc. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục mời Nguyễn Tấn Dũng (SN 1997, ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Võ Mạnh Tường (SN 2003, ở xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện vụ trộm. Tang vật thu giữ gồm một cờ lê dài khoảng 10 cm, một đầu đao dài khoảng 7 cm và 51.000 won (tiền Hàn Quốc).

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi dừng, đỗ xe dọc các tuyến quốc lộ nên chọn khu vực đông người, có hệ thống chiếu sáng như cây xăng, quán ăn hoặc điểm dừng chân an toàn; hạn chế dừng xe tại nơi vắng vẻ, thiếu ánh sáng, đặc biệt vào ban đêm.

Phùng Quang
#trộm cắp tài sản #Quốc lộ 1 #Khánh Hòa #Tang vật

Xem thêm

Cùng chuyên mục