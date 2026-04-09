Đăng ảnh chê cô gái ngồi trên xe để bạn trai dắt bộ, người đăng nhận phản ứng ngược

HHTO - Hình ảnh một bạn nam sinh dắt bộ chiếc xe điện gặp trục trặc trên đường với bạn nữ ngồi ngay ngắn trên yên xe trong tiết trời nắng nóng bất ngờ viral mạng xã hội với phản ứng không ngờ tới từ netizen.

Mới đây, một bức ảnh được "người qua đường" chụp lại đăng tải lên mạng xã hội Threads thu hút sự chú ý với hơn 300K lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Khung hình này đã bắt trọn khoảnh khắc một nam sinh đầu trần, dắt bộ chiếc xe điện có lẽ đã hết pin, trên xe có một bạn nữ cũng diện đồng phục học sinh, ngồi ngay ngắn ở yên sau.

Kèm theo hình ảnh là lời bình ngụ ý bạn gái đáng lẽ nên xuống xe thay vì ngồi trên xe để bạn trai phải mất sức đẩy nặng, nhất là khi thời tiết đang nóng bức. Bài đăng này đã thu hút hơn 6K lượt tương tác và hơn 800 bình luận.

Khi bài đăng trở nên viral, "người trong cuộc" đã lên tiếng. "Nữ chính" trong bức ảnh "đậm chất thanh xuân học đường" của những cặp đôi "gà bông" đã vào chia sẻ tình huống thực tế: "Em là người trong ảnh đây ạ, em xin giải thích là em đã bảo với bạn nam là em muốn xuống đẩy giúp bạn nhưng bạn í không thích và lúc em có xuống xe thì bạn bảo em lên chứ em không hề ép bạn phải dắt cho e ngồi. Người yêu em không hề kêu ca hay khó chịu gì nhé!".

Ngoài ra, một tài khoản Threads - tự giới thiệu là bạn cùng lớp của hai nhân vật xuất hiện trong bức ảnh - khẳng định bạn nữ có yêu cầu muốn đẩy xe giúp nhưng bạn nam không chịu, bảo bạn nữ cứ ngồi trên xe.

Bình luận của "nữ chính" trong câu chuyện nhận được sự ủng hộ của đông đảo netizen với hơn 36K lượt thả tim. Phần lớn ý kiến trong số gần 200 comment bên dưới cho rằng đây là hành động lãng mạn của bạn nam đối với bạn nữ, gợi nhớ lại những kỷ niệm "tình yêu gà bông" đáng yêu thời đi học.

Netizen cũng bất bình trước hành vi chủ tài khoản Threads sử dụng hình ảnh của người khác mang ra đánh giá theo quan điểm cá nhân. Những tình huống như trong ảnh rất bình thường giữa những cặp đôi yêu nhau, thể hiện sự trân trọng, quan tâm dễ thương mà các bạn dành cho nhau.

Nhiều chị em bồi hồi nhớ lại những lần bản thân cảm giác được làm "công chúa", được bạn trai cưng chiều:

- "Người yêu mình cũng từng hư xe ngoài đường rồi mình ngỏ ý muốn xuống đi bộ cùng thì anh không cho, anh ép mình lên ngồi mà không ngồi thì giận. Lần đó bồ tui hư xe mô tô mà mô tô cộng với tui cỡ 120kg á mà bồ tui còn dắt xe về được".

- "Hồi trước xe người yêu tui cũng hay có vấn đề và chưa bao giờ người yêu để tui đẩy cùng dù tui muốn hay không".

- "Chồng mình từ khi mới yêu cho tới nay đã có với nhau hai đứa con thì vẫn bắt mình ngồi trên xe để đẩy chứ không cho mình xuống đẩy phụ nhé (những lần dắt bộ trên dưới chục lần). Đó là cách họ thể hiện tình yêu thương với người con gái".

Nhiều netizen chia sẻ từng trải qua tình huống trong ảnh: Đang đi cùng người yêu thì xe hư và "phải" ngồi yên cho bạn trai đẩy xe.

Ở góc độ nam giới, nhiều chàng trai cũng chia sẻ về tâm lý và cách xử lý khi gặp tình huống tương tự: "Bạn tui mà trong tình cảnh đó tui cũng bắt ngồi im chứ nhất quyết không cho đẩy cùng nhé", "Với tư cách là một người bạn trai đã từng làm như thế thì tôi thấy đó là điều bình thường, vì đơn giản chẳng ai muốn người mình yêu phải chịu khổ cả, ngồi trên xe để tôi đẩy một mình được rồi".

Một bạn nam thậm chí còn khằng định rằng các bạn nữ không việc gì phải ngại, cứ ngồi yên trên xe chứ đừng xuống đẩy cùng sẽ khiến bạn nam ngại. Trong lúc đi có thể ngồi trò chuyện cho vui, khi nào bạn nam đẩy không nổi nữa tự khắc sẽ mở lời.

Tuy vậy, để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, netizen đưa lời khuyên nhắc nhở mọi người cẩn thận quan sát: "Lần sau cứ xuống xe đi bộ nhé. Dắt xe trên lề hoặc sát lề đường mà ngồi trên thì còn châm chước được, còn trong hình thì có vẻ là ở giữa đường, có thể "được" các anh CSGT hỏi thăm".