Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cảnh báo "bẫy nợ" trên mạng: Từ hội nhóm "bùng nợ" đến nguy cơ vi phạm pháp luật

Linh Lê

HHTO - Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội liên tục phát hiện nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội hoạt động với nội dung liên quan đến “tín dụng đen”, “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Theo cơ quan chức năng, các hội nhóm này thường được lập dưới dạng kín, thu hút số lượng lớn thành viên tham gia. Nội dung chia sẻ chủ yếu xoay quanh việc vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen, hướng dẫn cách “né nợ”, “xù nợ”, thậm chí trao đổi kinh nghiệm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để có tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, thành phần tham gia không chỉ là những người gặp khó khăn về tài chính mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động. Nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực tế cho thấy, đã xảy ra không ít vụ việc các đối tượng quen biết nhau thông qua các hội nhóm “vỡ nợ làm liều”, sau đó móc nối, rủ rê thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có nội dung “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều” hoặc chia sẻ kinh nghiệm vi phạm pháp luật. Đồng thời, không vay tiền qua các ứng dụng, tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc, hoạt động tín dụng đen; cảnh giác với các lời mời gọi vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong thời gian ngắn.

666804837-1392597802911076-4602151785466035173-n.jpg

Khi gặp khó khăn tài chính, người dân được khuyến nghị tìm đến các kênh tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ để tránh rơi vào “bẫy nợ”.

Đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh như ngân hàng, tiệm vàng, cửa hàng…, cần nâng cao cảnh giác trong hoạt động giao dịch, kịp thời nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và chủ động phối hợp với lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa là yếu tố quan trọng giúp người dân tránh trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

hht1479-coverfb.jpg
Theo Công an TP Hà Nội
#bẫy nợ #tín dụng đen #bùng nợ #pháp luật #an ninh

