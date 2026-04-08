Cảnh báo "bẫy nợ" trên mạng: Từ hội nhóm "bùng nợ" đến nguy cơ vi phạm pháp luật

HHTO - Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội liên tục phát hiện nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội hoạt động với nội dung liên quan đến “tín dụng đen”, “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Theo cơ quan chức năng, các hội nhóm này thường được lập dưới dạng kín, thu hút số lượng lớn thành viên tham gia. Nội dung chia sẻ chủ yếu xoay quanh việc vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen, hướng dẫn cách “né nợ”, “xù nợ”, thậm chí trao đổi kinh nghiệm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để có tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, thành phần tham gia không chỉ là những người gặp khó khăn về tài chính mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động. Nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực tế cho thấy, đã xảy ra không ít vụ việc các đối tượng quen biết nhau thông qua các hội nhóm “vỡ nợ làm liều”, sau đó móc nối, rủ rê thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có nội dung “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều” hoặc chia sẻ kinh nghiệm vi phạm pháp luật. Đồng thời, không vay tiền qua các ứng dụng, tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc, hoạt động tín dụng đen; cảnh giác với các lời mời gọi vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong thời gian ngắn.

Khi gặp khó khăn tài chính, người dân được khuyến nghị tìm đến các kênh tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ để tránh rơi vào “bẫy nợ”.

Đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh như ngân hàng, tiệm vàng, cửa hàng…, cần nâng cao cảnh giác trong hoạt động giao dịch, kịp thời nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và chủ động phối hợp với lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa là yếu tố quan trọng giúp người dân tránh trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.