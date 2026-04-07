Vụ chuột hamster của khách "rơi vào nồi lẩu” tại AEON Mall Hải Phòng: Nhà hàng nói gì?

Linh Lê

HHTO - Một sự việc hy hữu xảy ra tại nhà hàng D. trong AEON Mall Hải Phòng đang gây xôn xao mạng xã hội, khi một chú chuột hamster - thú cưng của khách được cho là đã bị thả vào nồi lẩu. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, kéo theo nhiều tranh cãi về cách ứng xử của nhân viên và quy định mang thú cưng vào nhà hàng.

Theo đó, nhóm thực khách đã mang theo hamster khi đến ăn tại một nhà hàng lẩu trong trung tâm thương mại tại Hải Phòng. Sau khi dùng bữa, họ rời bàn ra quầy thanh toán và để quên thú cưng trên bàn trong thời gian ngắn khoảng vài phút.

Khi quay trở lại, khách phát hiện chú hamster ở trong nồi lẩu đang sôi. Người đăng tải thông tin cho biết, một nhân viên tại đây ban đầu giải thích sự việc là do “lỡ tay đổ chuột vào nồi” trong lúc dọn bàn, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, theo nội dung được người đăng bài thuật lại, sau đó diễn biến tình huống được trao đổi không thống nhất giữa các nhân viên và người liên quan trực tiếp tỏ thái độ thiếu tôn trọng. Sau đó, một nhân viên khác đã đứng ra xin lỗi và đề nghị hỗ trợ, đền bù.

Bài đăng lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, phía quản lý nhà hàng không đưa ra phát ngôn chính thức về nguyên nhân. Khi được báo chí liên hệ, đại diện nhà hàng chỉ cho biết đã làm việc trực tiếp với khách hàng liên quan, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trên mạng xã hội, bài viết mô tả sự việc được cho là của thực khách đăng tải theo hướng nhân viên “thả” hamster vào nồi lẩu, khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng xác thực cho thấy hành vi cố ý. Phần lớn thông tin vẫn xuất phát từ phản ánh một phía của khách hàng.

(Ảnh minh họa)

Sự việc cũng làm dấy lên tranh luận về việc mang thú cưng vào không gian ăn uống công cộng - yếu tố tiềm ẩn rủi ro lớn về sức khoẻ cộng đồng nếu không được kiểm soát chặt chẽ từ cả phía khách hàng và đơn vị kinh doanh. Nhiều dân mạng cũng cho rằng cách hành xử từ phía nhân viên nhà hàng chưa phù hợp, dẫn đến vụ việc đáng buồn.

Hiện chưa có thông tin về việc cơ quan chức năng vào cuộc hay kết luận chính thức liên quan đến vụ việc. Dư luận vẫn đang chờ đợi phản hồi rõ ràng hơn từ phía nhà hàng cũng như các bên liên quan.

