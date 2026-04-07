Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Hành trình về nguồn "Từ ngòi pháo Chín tháng Giêng đến con đường Cách mạng"

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Hành trình về nguồn “Từ ngòi pháo Chín tháng Giêng đến con đường Cách mạng” do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức đã khép lại với nhiều cảm xúc lắng đọng, để lại những dấu ấn đẹp trên hành trình qua hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, nơi thấm đẫm truyền thống cách mạng, văn hóa và tinh thần yêu nước.

Trong khuôn khổ hành trình, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã trao tặng 80 phần quà cho các em học sinh vượt khó, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước trên con đường học tập và rèn luyện; đồng thời trao tặng 20 bóng đèn năng lượng cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, như một phần quà thiết thực gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của học sinh, sinh viên thành phố.

Hành trình tìm về các địa chỉ đỏ không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, mà còn là những phút giây lắng đọng để tri ân sự hi sinh và cống hiến của thế hệ cha anh. Tại Nghệ An, đoàn đã đến thăm Khu di tích Truông Bồn, Khu lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai, cụm di tích Kim Liên - Hoàng Trù và Đền Chung Sơn. Đây là những vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi cội nguồn nuôi dưỡng khí phách Cách mạng và tư tưởng vĩ đại của các bậc tiền nhân.

Đoàn đã đến thăm cụm di tích Kim Liên - Hoàng Trù.

Tiếp nối mạch nguồn cảm xúc, khi đến với Hà Tĩnh, đoàn thành kính dâng hương tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng và Ngã ba Đồng Lộc. Những chứng tích thiêng liêng này không chỉ gợi nhắc về một thời oanh liệt mà còn tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng tự do cho thế hệ trẻ hôm nay trên con đường xây dựng đất nước.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, chuyến đi còn khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” qua những hoạt động thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách. Những câu chuyện được lắng nghe, những tấm gương được gặp gỡ đã bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, thôi thúc mỗi hội viên, sinh viên TP.HCM ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện.

Thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách.

Hành trình khép lại, nhưng ngọn lửa lý tưởng và khát vọng cống hiến sẽ mãi lan tỏa, trở thành động lực để tuổi trẻ thành phố tiếp nối xứng đáng di sản vẻ vang mà cha anh đã dày công vun đắp.

Theo Hội Sinh Viên Việt Nam
