Tháng Ba biên giới 2026: Trao quà, hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

HHTO - Hướng về khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, trong chương trình “Tháng Ba biên giới 2026” do Nhóm Thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đã mang đến nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ học sinh và người dân tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, vừa qua, trong khuôn khổ Chương trình “Tháng Ba Biên Giới”, Nhóm Thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường công tác an sinh xã hội và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên cương tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình được triển khai với mong muốn lan tỏa tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời góp phần hỗ trợ người dân và học sinh tại khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn công tác đã tổ chức hành trình đến cột mốc biên giới, tìm hiểu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đời sống của cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Tuy Đức, tại đây nghi thức chào cờ tại cột mốc biên giới được tổ chức trang trọng.

Bên cạnh đó, chương trình triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như trao tặng 100 túi an sinh cho các hộ gia đình và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; trao 300 phần quà học tập gồm tập vở và dụng cụ học tập cho học sinh Trường Tiểu học Lê Mã Lương, nơi có đông học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, đoàn công tác còn tổ chức giao lưu, sinh hoạt tập thể, bữa ăn tập trung cho các em học sinh cùng các gian hàng “0 đồng” với quần áo mới, bánh mì, nước giải khát và trái cây. Những hoạt động ý nghĩa này đã mang đến niềm vui, sự sẻ chia và tiếp thêm động lực cho các em nhỏ trên hành trình học tập.

Chương trình “Tháng Ba biên giới 2026” góp phần hỗ trợ người dân địa phương, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa thanh niên với nhân dân và lực lượng biên phòng tại khu vực biên giới.