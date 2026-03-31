KitKat đăng thông báo bị trộm 12 tấn sản phẩm, không ngờ tạo trào lưu "dở khóc dở cười"

Ngày 30/3, mạng xã hội toàn cầu "phát sốt" với một thông báo từ hãng sô cô la nổi tiếng KitKat. Trên trang chính thức, KitKat thông tin 12 tấn sản phẩm của mình đã bị đánh cắp trong quá tình vận chuyển và đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra. Tin tức nhanh chóng được chia sẻ "chóng mặt" bởi cư dân mạng, nhưng lại dẫn đến những phản ứng "dở khóc dở cười".

Bài đăng từ KitKat.

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác, hàng nghìn lượt chia sẻ từ trang Facebook chính thức của KitKat. Tưởng chừng là thông báo nghiêm trọng, thông tin "sản phẩm bị đánh cắp" này của hãng lại kéo theo trào lưu "chế" lại bài đăng theo cách không ai ngờ.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ kể từ thông báo, nhiều nhãn hàng lớn trên thế giới, thậm chí tại Việt Nam đã hưởng ứng mẫu bài đăng từ KitKat. Ngoài việc "sao chép" vụ việc bị đánh cắp hàng, một số hãng còn nhân tiện giới thiệu dòng sản phẩm mới của mình, hay một sự kiện quan trọng nào đó. Không chỉ là đồ ăn, thức uống mà ngay cả mỹ phẩm, điện thoại... cũng là các loại hình sản phẩm "nhập cuộc".

Một hãng dầu gội đăng tải bài đăng tương tự, đồng thời giới thiệu dòng sản phẩm mới.

Một thương hiệu pizza đăng bài hài hước.

Một hãng pizza khác "đu trend".

Một quán nước tại Việt Nam đăng bài "không liên quan" đến vụ việc của KitKat do có sử dụng sô cô la này trong món đồ uống của mình.

Một hãng điện thoại đăng bài viết tương tự.

Bên cạnh những bài đăng với mẫu đơn tương tự KitKat, dân mạng còn "chế" ảnh hãng sô cô la với nhiều bộ phim nổi tiếng. Những bức ảnh thể hiện việc sô cô la bỗng dưng trở thành món hàng đáng giá, đến mức bị đánh cắp với số lượng lên đến 12 tấn. Có người nửa đùa nửa thật cho rằng phải "ghiền" ăn sô cô la đến mức nào để tiêu thụ đến 12 tấn thế này.

Nhiều hình ảnh "chế" lấy cảm hứng từ phim xuất hiện.

Dù đang tạo nên làn sóng phản ứng hài hước đến không ngờ, nhưng không ít người dùng mạng cũng cảnh báo trào lưu này có thể đi quá xa. Bởi lẽ suy cho cùng, đây vẫn là một thông báo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Việc "đu trend" không suy nghĩ hay thiếu tinh tế có thể tạo nên những "tin giả", gây hoang mang dư luận hơn chỉ là một bài viết gây cười vô hại.