Vì sao tháng 3 cảm giác “dài bất thường", còn tháng nào trong năm như vậy không?

Sơn Trần
HHTO - Không có ngày nghỉ lễ, số ngày đầu tuần lặp lại dày đặc và lịch trải dài tới 6 hàng, tháng 3/2026 đang khiến nhiều người có chung cảm giác “dài lê thê”. Thực tế, đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên mà là kết quả của quy luật vận hành lịch Dương.

Tháng 3 từ lâu đã được xem là một trong những giai đoạn “khó chịu” nhất trong năm đối với dân công sở. Năm 2026, cảm giác này càng rõ rệt hơn khi tháng không có bất kỳ ngày nghỉ lễ chính thức nào, khiến nhịp công việc kéo dài liên tục mà không có điểm ngắt.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố nghỉ lễ, cấu trúc lịch của tháng 3/2026 cũng góp phần tạo nên cảm giác “dài bất thường”. Tháng bắt đầu vào Chủ nhật và kéo dài đủ 31 ngày, khiến các ngày đầu tuần, đặc biệt là thứ Hai, xuất hiện tới 5 lần. Chu kỳ “đầu tuần - đi làm” lặp lại dày hơn khiến nhiều người có cảm giác thời gian trôi chậm hơn so với các tháng khác.

Bên cạnh đó, cách hiển thị lịch theo tuần cũng là một yếu tố đáng chú ý. Do rơi vào cấu trúc đặc biệt, tháng 3/2026 trải dài trên 6 hàng tuần khi nhìn trên lịch, thay vì 4 hoặc 5 hàng như thông thường. Dù thực tế không có 6 tuần trọn vẹn, việc kéo dài về mặt hình ảnh này vô hình trung khiến tháng trở nên “dài hơn” trong cảm nhận.

Theo các quy luật của lịch Dương, không phải năm nào tháng 3 cũng có cấu trúc như vậy. Để một tháng 3 vừa có 31 ngày vừa bắt đầu vào Chủ nhật, cần sự trùng khớp giữa năm thường và năm nhuận. Trong nhiều thập kỷ gần đây, hiện tượng này chỉ xuất hiện rải rác vào các năm như 2015, 2020, 2026 và sẽ tiếp tục lặp lại vào các năm 2037, 2043, 2048.

Tháng 3 "dài bất thường" thậm chí còn trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Threads với hơn 4 triệu bài viết.

Khoảng cách giữa các lần xuất hiện không cố định, có thể cách nhau 5 hoặc 6 năm, thậm chí kéo dài tới hơn một thập kỷ do ảnh hưởng của năm nhuận. Chính sự không đều này càng khiến những tháng như tháng 3/2026 trở nên đáng chú ý.

Dù về bản chất, tháng 3 không dài hơn bất kỳ tháng nào có 31 ngày khác, nhưng sự kết hợp của nhiều yếu tố như không có ngày nghỉ, số lần lặp lại của ngày đầu tuần và cách hiển thị lịch đã tác động trực tiếp đến cảm nhận thời gian của con người. Với nhiều người, đây thực sự là một trong những tháng “dài nhất năm”, không phải vì số ngày, mà vì cách nó được trải nghiệm.

