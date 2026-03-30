Juky San gặp tranh cãi khi tắm ở Giếng Tiên, lãnh đạo địa phương lên tiếng

Mới đây, nữ ca sĩ Juky San bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội khi đăng loạt ảnh chụp tại Giếng Tiên thuộc khu vực Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc xã Nhơn Lý). Trong bộ ảnh, Juky San diện trang phục áo tắm, tạo dáng và ngâm mình trong khu vực giếng nước ngọt.

Bài đăng và ảnh Juky San tắm tại khu vực Giếng Tiên.

Bài đăng của Juky San nhận về hàng loạt ý kiến chỉ trích, trong đó đa số cư dân mạng cho rằng hành động này thiếu tinh tế. Bởi lẽ, Giếng Tiên là điểm tham quan thiên nhiên gắn liền với giá trị văn hóa, tâm linh lâu đời của người dân địa phương. Nguồn nước ngọt tại đây được coi là món quà từ trời đất, thường dùng để uống và mang ý nghĩa cầu may mắn, sức khỏe. Việc xuống nước, ngâm mình trực tiếp bị cho là ảnh hưởng đến vệ sinh chung, đồng thời không phù hợp với không gian mang tính tín ngưỡng.

Làn sóng tranh luận nhanh chóng lan rộng, với nhiều bình luận bày tỏ thất vọng khi một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Juky San lại vô tư thực hiện bộ ảnh như vậy. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến bênh vực, cho biết biển thông tin tại Giếng Tiên hiện đã không còn, dễ dẫn đến trường hợp du khách đến tham quan không nắm rõ thông tin và ý nghĩa văn hóa của địa điểm.

Biển báo đã không còn ở khu vực Giếng Tiên. Nguồn: @pahmtarnqunyh_ahn

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Juky San đã nhanh chóng xóa bộ ảnh, đăng bài viết dài xin lỗi. Trong tâm thư, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả và đặc biệt là người dân Nhơn Lý, Quy Nhơn Đông. Cô thừa nhận đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa tìm hiểu kỹ về yếu tố văn hóa, tâm linh gắn liền.

Juky San cho biết tại thời điểm chụp, phía nữ ca sĩ không nhìn thấy biển báo cảnh báo, và mục đích ban đầu chỉ là ghi lại khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, giới thiệu cảnh quan địa phương.

"Đây là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà San và ekip xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, ekip đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. San vô cùng trân trọng và biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, San không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý", Juky San chia sẻ.

Bài viết xin lỗi của Juky San.

Về phía địa phương, trang Bình Định Thông Tin đã đăng tải bài viết dài về sự việc. Trang đưa thông tin về Bình Định đề cập đến việc thời gian gần đây, tấm bia đá và biển báo tại khu vực này đã bị mất, có thể do ảnh hưởng của đợt bão vừa qua, khiến nhiều du khách có thể vô tình không nhận ra đây là khu vực mang yếu tố tâm linh. Ngoài ra, tại Eo Gió không chỉ có hồ nước ngọt giữa biển mặn mà còn gắn với nhiều câu chuyện lâu đời, mang giá trị tâm linh và biểu tượng văn hóa của người dân Nhơn Lý.

"Đây là một thiếu sót cần sớm được khắc phục, bởi với người dân địa phương, Giếng Tiên không chỉ là điểm tham quan mà còn mang giá trị tâm linh và biểu tượng văn hóa lâu đời", trang Bình Định Thông Tin cho hay.

Bài đăng của trang Bình Định Thông Tin xoay quanh vụ việc của Juky San.

Theo trao đổi với báo Thanh Niên, một lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông cho biết Giếng Tiên là địa danh quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tại đây có mạch nước ngọt chảy liên tục, được người dân địa phương đắp bờ tạo thành khu vực như một giếng tự nhiên. Sau khi tắm biển, nhiều người thường lấy nước tại giếng để tắm lại. Hiện chưa có quy định cụ thể cấm việc xuống giếng tắm.