5 phim Việt ăn khách nhất đầu năm 2026: Thỏ Ơi!! xếp nhất, phim nào gây bất ngờ?

HHTO - Giai đoạn 3 tháng đầu năm 2026 chứng kiến nhiều dự án phim Việt đạt mốc trăm tỷ, tạo nên nhiều cuộc đua doanh thu gay cấn và bất ngờ.

Quý 1 năm 2026 đánh dấu sự bùng nổ doanh thu của nhiều tác phẩm điện ảnh Việt. Với tận 3/4 dự án đạt mốc trăm tỷ dịp Tết, điện ảnh Việt trong 3 tháng đầu năm nay ghi nhận tình hình khả quan hơn cùng kỳ năm ngoái. Sau đây là 5 tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất được phát hành trong Quý I năm nay.

Thỏ Ơi!!

Phim Tết mới nhất của đạo diễn Trấn Thành được xem là tác phẩm bùng nổ nhất màn ảnh rộng trong Quý 1 năm 2026. Câu chuyện nhuốm màu giật gân, bí ẩn và tình yêu xoay quanh Hải Linh (LyLy) - nữ MC nổi tiếng của chương trình Chị Bờ Vai khiến khán giả bất ngờ, thích thú đến tận phút cuối.

Doanh thu Thỏ Ơi!! chạm gần con số 450 tỷ đồng (tính đến 30/3/2026). Nguồn: Box Office Vietnam

Thỏ Ơi!! phá nhiều kỷ lục doanh thu phim Tết của Bộ Tứ Báo Thủ trước đó, nhanh chóng vượt mốc 100, 200, 300 và 400 tỷ để trở thành phim ăn khách thứ 3 mà Trấn Thành từng làm ra (sau Mai và Nhà Bà Nữ). Sau 3 tháng đầu năm, con số mà phim mang về là khoảng 450 tỷ đồng và sẽ còn tăng khi dự án được chiếu tại thị trường nước ngoài.

Quỷ Nhập Tràng 2

Trở lại với phần tiền truyện trong dịp đầu năm 2026, Quỷ Nhập Tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn không khó để mang về con số trăm tỷ tương tự phần 1. Lần này, khán giả gặp lại Minh Như (Khả Như) vào thời điểm trước khi cô ra đi, cùng hàng loạt những bi kịch gia đình cô gặp phải.

Doanh thu Quỷ Nhập Tràng 2 (tính đến 30/3/2026). Nguồn: Box Office Vietnam

Phim phá kỷ lục phần 1 về tốc độ đạt mốc trăm tỷ, khiến khán giả ấn tượng bởi yếu tố tâm linh, hù dọa "bạo" hơn hẳn phần 1. Cùng với đó, bối cảnh và khía cạnh văn hóa nhuộm vải truyền thống của vùng đất An Giang khiến nhiều người xem yêu thích. Sau hơn 2 tuần ra rạp, phim vượt 127 tỷ đồng và đang nỗ lực vượt qua kỷ lục kinh dị Việt mọi thời đại mà phần đầu tiên đặt ra.

Tài

Màn tái xuất điện ảnh của Mỹ Tâm khiến khán giả "phát sốt", đặc biệt khi lần này còn là lần đầu mà Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn. Bộ phim xoay quanh nhân vật Tài - một người đàn ông "hoàn lương" không lâu lại tiếp tục dính vào thế giới ngầm, sau khi mẹ anh rơi vào vòng xoáy tệ nạn.

Doanh thu của Tài (tính đến 30/3/2026). Nguồn: Box Office Vietnam

Dự án gây sốt, thu về con số 110 tỷ đồng và vẫn đang tăng trưởng nhờ hiệu ứng cặp đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến. Ngoài ra, yếu tố hành động của phim cũng được đánh giá cao, gai góc và mạnh bạo chứ không chỉ là phô diễn kỹ thuật điệu nghệ như nhiều dự án trước đó.

Nhà Ba Tôi Một Phòng

Dù đón nhận nhiều tranh luận trái chiều xoay quanh cốt truyện và diễn xuất, Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang với vai trò đạo diễn lần đầu tiên vẫn "về đích" ổn thỏa trong dịp Tết. Phim thu về 110 tỷ đồng và đã rời rạp, giúp nam nghệ sĩ "bỏ túi" thêm một dự án trăm tỷ sau hơn nửa thập kỷ vắng bóng.

Doanh thu Nhà Ba Tôi Một Phòng (tính đến 30/3/2026). Nguồn: Box Office Vietnam

Nội dung phim xoay quanh hai cha con (do Trường Giang và Đoàn Minh Anh đóng) sống trong một căn chung cư nhỏ. Người cha tên Thạch chuyên làm mắm, nuôi con gái An khôn lớn. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi An có bạn trai, mẹ An trở lại và ông Thạch gặp phải căn bệnh Alzheimer quái ác.

Báu Vật Trời Cho

Là 1 trong 4 cái tên gia nhập đường đua phim Tết 2026, Báu Vật Trời Cho được đánh giá cao về diễn xuất và nội dung. Màn tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào trở thành điểm sáng, cùng với đó là câu chuyện "tìm cha cho con" dễ thương, độc đáo liên quan đến khía cạnh thụ tinh nhân tạo.

Doanh thu Báu Vật Trời Cho (tính đến 30/3/2026). Nguồn: Box Office Vietnam

Với hiệu ứng truyền miệng tốt, Báu Vật Trời Cho dần dần tăng suất chiếu, cuối cùng chạm mốc doanh thu 103 tỷ đồng. Có những ngày, phim thậm chí vươn lên hạng 2 phòng vé, chỉ xếp sau Thỏ Ơi!! và tạo nên nhiều chủ đề "gây sốt" mạng xã hội.