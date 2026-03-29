Khương Lê: Từ cầu thủ bóng rổ vô địch quốc gia đến nam thần điện ảnh mới

HHTO - Nam thần mới của phim Việt có xuất phát điểm là vận động viên bóng rổ, nên mới có chiều cao đáng nể đến vậy.

Xem phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực, ai cũng xao xuyến trước chàng thợ điện An Thiên có mái tóc dài lãng tử và nụ cười ấm áp cùng trái tim si tình, trọn đời chỉ thương nhớ một người. Cũng từ đó mà cái tên Khương Lê bắt đầu được chú ý cho dù Hẹn Em Ngày Nhật Thực không phải vai diễn đầu tiên của anh.

Trước khi trở thành diễn viên Khương Lê, anh từng là vận động viên bóng rổ Lê Hữu Khương với thành tích giành huy chương vàng giải bóng rổ trẻ toàn quốc U19 năm 2014. Nhưng sau đó, thay vì trở thành vận động viên chuyên nghiệp, Khương Lê lại rẽ sang nghệ thuật. Anh tham gia nhóm hài FAPTV dù không mấy thành công, làm rapper với nghệ danh Dubbie để tham gia Rap Việt mùa 3.

Bước ngoặt bất ngờ đến khi Khương Lê chụp một bộ ảnh chân dung và đạo diễn của Gái Già Lắm Chiêu 3 vô tình nhìn thấy. Chàng cầu thủ bóng rổ cao 1m86 đã được chọn làm nam chính với yêu cầu phải giảm cân, siết dáng cấp tốc. Khương Lê đã lao vào tập luyện ngày đêm, sau hai tháng giảm được 10 kg, thân hình từ một múi thành 6 múi chuẩn chỉnh, gương mặt cũng hiện rõ xương hàm đầy nam tính.

Tuy Khương Lê rất đẹp trong Gái Già Lắm Chiêu 3 nhưng đây lại là phim nữ chủ nên chàng tân binh chưa được khán giả chú ý nhiều. Không nản chí, Khương Lê cần mẫn đi casting tìm kiếm cơ hội mới, chăm chỉ rèn luyện diễn xuất. Và mãi đến 2026, Khương Lê mới bùng nổ khi có vai phụ trong phim Tết Báu Vật Trời Cho, vai chính ở Hẹn Em Ngày Nhật Thực và chuẩn bị bấm máy Mẹ Mìn.

Chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp kiểu thân thiện dễ mến, thân hình chuẩn người mẫu giúp Khương Lê đứng bên bạn diễn nào cũng đẹp đôi. Nhưng ngoài đời, nam thần mới của màn ảnh Việt đang có mối tình ngọt ngào bên người mẫu Tú Vi.

