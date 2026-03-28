Mỹ nhân phim Hoa ngữ liên tục nhận phim mới nhưng fan lại khuyên làm ít lại

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mạnh Tử Nghĩa đang vô cùng bận rộn với hàng loạt dự án lớn, nhưng khán giả lại khuyên cô nên làm ít lại, nghỉ ngơi nhiều hơn là vì sao?

Phim truyền hình Hoa ngữ đang rơi vào mùa Đông lạnh giá khi các dự án ngày càng ít, cuộc cạnh tranh vai diễn ngày càng cao, nhiều diễn viên không còn kén chọn kịch bản mà vẫn rơi vào tình cảnh cả năm trời chưa có phim mới để quay. Thế nhưng Mạnh Tử Nghĩa vẫn rất bận rộn.

Cô có hai phim đang chờ lên sóng là Bách Hoa Sát, Thượng Công Chúa. Nữ diễn viên lại đang quay Tướng Môn Độc Hậu, dự án lớn đã ồn ào suốt nhiều năm nay. Ấy thế mà Mạnh Tử Nghĩa được cho là chuẩn bị làm nữ chính trong phim cổ trang Một Tay Hái Sao, Một Tay Nện Đất. Đấy là chưa kể cô còn là thành viên trong show giải trí Keep Running và đang xem xét kịch bản một phim hiện đại.

Nhìn vào lịch làm việc của Mạnh Tử Nghĩa, ai cũng thấy chóng mặt vì quá dày đặc. Hiện giờ cô vừa quay Tướng Môn Độc Hậu vừa chuẩn bị tham gia các hoạt động quảng bá của Bách Hoa Sát, Thượng Công Chúa chưa kể đi ghi hình Keep Running. Người hâm mộ của nữ diễn viên thì vui mừng khi Mạnh Tử Nghĩa liên tục nhận được lời mời chứng tỏ sức hút cực mạnh.

Nhưng cộng đồng mạng lại thấy lo nhiều hơn vui khi nữ diễn viên không có thời gian nghỉ ngơi trong khi cơ thể ngày càng gầy gò đến đáng báo động. Khi xuất hiện trên trường quay Keep Running, Mạnh Tử Nghĩa gây sốc với thân hình siêu gầy, vòng eo nhỏ xíu, bờ lưng bé đến độ bảng tên còn thừa cả ra ngoài. Nữ diễn viên được cho là giảm xuống chỉ còn 44kg với chiều cao 1m70 để có vóc dáng nhỏ nhắn, hợp vào vai Thẩm Diệu khi 14 tuổi trong phim Tướng Môn Độc Hậu.

Chưa biết cô lên phim thế nào còn hiện giờ, khán giả chỉ thấy lo lắng với vẻ ngoài gầy quá độ, biểu cảm mệt mỏi của Mạnh Tử Nghĩa. Mọi người đều nhắn nữ diễn viên hãy cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi, không nên làm quá nhiều trong thời gian dài.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
Xem thêm

Cùng chuyên mục