Netizen Hàn nói về “Snape mới” của Harry Potter bản series: “Tưởng rapper sắp debut”

HẢI ĐƯỜNG ​
HHTO - Bản phim truyền hình của “Harry Potter” đã công bố trailer và một số hình ảnh chính thức từ loạt phim. Nam diễn viên Paapa Essiedu thủ vai Giáo sư môn Độc dược Severus Snape hiện đang là tâm điểm tạo nhiều tranh cãi trái chiều nhất.

Mới đây, Harry Potter bản truyền hình do HBO Max sản xuất đã tung ra trailer cũng như một số hình ảnh chính thức của loạt phim. Theo đó, trailer giới thiệu một số bối cảnh của phim như gầm cầu thang nơi cậu bé Harry Potter sống ở nhà dì dượng, sân ga Chín Ba Phần Tư, khuôn viên trường phù thủy Hogwarts…

Nhiều nhân vật chủ chốt cũng xuất hiện như bộ ba phù thủy Harry - Ron - Hermione; các giáo viên của Hogwarts như Dumbledore - McGonagall - Snape; “kẻ thù” của Harry khi ở trường - Draco Malfoy… Trailer hé lộ một số tình tiết mà các fan đã “thuộc lòng” như cậu bé Harry nhận được thư nhập học trường phù thủy, Harry gặp Ron trên tàu lửa đến trường, Harry nhận được chiếc chổi bay đầu tiên và bước vào sân Quidditch - môn thể thao của giới phù thủy…

Trong số các diễn viên và nhân vật được giới thiệu, nam diễn viên Paapa Essiedu thủ vai Severus Snape là người nhận nhiều ý kiến trái chiều hơn cả. Những tranh cãi xung quanh Paapa Essiedu vốn đã có ngay từ lúc loạt phim công bố anh sẽ hóa thân Giáo sư môn Độc dược. Nguyên nhân là vì nam diễn viên không có màu da giống như miêu tả trong truyện về nhân vật Snape.

Trên mạng xã hội ở Hàn Quốc, netizen xứ Kim chi chú ý đến tạo hình, đặc biệt là kiểu tóc dreadlocks (tóc bện thừng) của nam diễn viên. Họ bình luận trông Snape bản mới giống một rapper hơn là một giáo viên: “Tưởng anh ấy sắp cất giọng rap đến nơi”. Ngoài ra, “giang cư mận” Hàn Quốc cũng cho rằng anh trông quá trẻ và chẳng đáng sợ tẹo nào so với những gì nhân vật được miêu tả trong truyện. Các bình luận viết: “Trông anh ấy trẻ quá”, “Trông chẳng đáng sợ chút nào”, “Trông giống mấy người ma cà rồng trong Chạng Vạng hơn”, “Luộm thuộm thế nhỉ”, “Không ra dáng một giáo viên”...

Trên mạng xã hội toàn cầu, các bình luận về nhân vật Severus Snape của Paapa Essiedu cũng rất xôn xao, ồn ào. Nhiều bình luận bày tỏ thất vọng và bực bội: “Tại sao họ chọn ai trông cũng chuẩn, mà riêng Snape lại thế này?”, “Điều khiến tôi bực nhất là lựa chọn diễn viên đóng vai Snape như thế này có thể khiến hành động của James Potter thời đi học bị hiểu chệch sang một hướng khác”, “Tôi không ghét Paapa Essiedu, anh ấy là một diễn viên giỏi, nhưng anh ấy không hợp vai Snape”...

Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận “mở lòng” hơn với một Snape mới khác biệt so với truyện, so với cố diễn viên Alan Rickman - người thủ vai Snape trong tám phần phim cũ. Các bình luận viết: “Trông anh ấy ngầu đấy chứ”, “Đối với tôi trông anh ấy có cái vẻ đáng sợ của Snape khi đọc truyện, thế là đủ rồi”, “Hãy cho anh ấy cơ hội”...

Cố diễn viên Alan Rickman.

Về phần mình, nam diễn viên Paapa Essiedu cho biết anh đã nhận được những lời dọa giết vì được chọn vào vai Severus Snape. “Tôi đã được bảo rằng, “Hãy bỏ vai đi hoặc tôi sẽ giết anh””, nam diễn viên kể lại. Đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội, nam diễn viên thừa nhận “sẽ là nói dối nếu nói rằng điều đó không ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi”.

Tuy nhiên, Paapa Essiedu nói thêm rằng “những lời lăng mạ càng thúc đẩy tôi” và “khiến tôi đam mê hơn trong việc tạo dấu ấn riêng cho nhân vật này”. Anh kể thêm rằng vai diễn này khiến anh nhớ lại cảm giác của mình khi còn nhỏ. Khi đó, anh thường tưởng tượng mình đang ở Hogwarts trên những chiếc chổi bay, và giờ đây anh có thể thấy bản thân mình được đại diện trong một thế giới anh đã say mê khi còn nhỏ. Nam diễn viên nói đó là động lực để anh không bị đe dọa khi làm công việc mình thực sự tự hào.

Harry Potter mùa đầu tiên được dựng dựa trên tập truyện đầu tiên mang tên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy dự kiến lên sóng vào Giáng sinh 2026.

