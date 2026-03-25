Moana live-action tung trailer: Á thần Maui và Cua khổng lồ, ai bị chê nhất?

HHTO - Trailer chính thức của Moana bản live-action đã ra mắt, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về Á thần Maui cùng một số nhân vật khác như quái vật cua khổng lồ Tamatoa.

Mới đây, trailer của Moana bản live-action đã ra mắt, qua đó hé lộ hình ảnh đầu tiên về Á thần Maui (The Rock Dwayne Johnson) và một số nhân vật khác, như quái vật cua khổng lồ Tamatoa. Trước đó, vào tháng 11/2025, đoạn teaser chỉ mới cho thấy bóng lưng của Maui, một vài cái nhìn phác thảo về nhân vật Moana cùng hòn đảo Motunui, hay thú cưng của Moana - chú gà Heihei. Nay mọi thứ được giới thiệu chi tiết hơn nữa trong trailer.

Trong đoạn teaser công bố 4 tháng trước, The Rock với vai Á thần Maui chỉ lộ bóng lưng, nay anh mới chính thức lộ mặt trong trailer. Và chẳng may, phản ứng của phần lớn netizen là… thất vọng. So với bản hoạt hình, Á thần Maui của The Rock bị nhận xét là “già hơn”, “teo tóp hơn”, “mái tóc giả trân”, “trông sợ thế”...

Các bình luận trên mạng xã hội bày tỏ rằng Á thần Maui trong bản hoạt hình hiện lên vẻ tự mãn nhưng vui nhộn, nhưng The Rock lại khiến nhân vật này trông dữ dằn hơn cần thiết. Mái tóc giả cũng bị chê là không phù hợp. Và họ cảm thấy bất ngờ khi The Rock không đô con như họ nghĩ khi vào vai Maui.

Trong bản hoạt hình, The Rock chính là người lồng tiếng cho Á thần Maui. Trong bản live-action, anh lặp lại những lời thoại quen thuộc của nhân vật này, nhưng lại bị chê là kém hay hơn khi làm điều đó trong bản hoạt hình. Một bình luận viết: “Hàng trăm triệu đôla bị lãng phí chỉ để Dwayne Johnson đội một bộ tóc giả tệ hại và nói lại những câu thoại y hệt nhưng với nhịp điệu tệ hơn”.

Ngoài ra, một số nhân vật khác cũng được nhận xét là phù hợp hơn khi "ở yên" trong bản hoạt hình như bé lợn Pua, chú gà Heihei, đặc biệt là quái vật cua khổng lồ Tamatoa. Những nhân vật này khi lên bản live-action trông “chân thực” nên vô tình làm mờ đi các biểu cảm, từ đó vơi bớt sự dễ thương hay hài hước của bản hoạt hình.

Các bình luận viết: “Trông con gà là tệ nhất luôn á”, “Tamatoa của bản live-action sao nhìn ngốc nghếch quá đi mất”, “Dàn “thú cưng” này dễ thương bao nhiêu trong bản hoạt hình, giờ trong live-action cứ như phim kinh dị á, trông sợ sợ nha”, “Con cua yêu thích của tôi bị làm sao vậy?”, “Cái sự chói sáng lố lăng của Tamatoa đâu?”, “Ê đừng quên đoạn biến thành con cá mập, trông cũng sao sao ấy, trong khi bản hoạt hình dễ cưng bao nhiêu”...

Thông qua trailer, có thể thấy bản live-action (phim do người thật đóng) của Moana là một bản chuyển thể bám rất sát bản hoạt hình năm 2016. Rất nhiều cảnh quay từ live-action giống với bản hoạt hình, đến mức nhiều netizen nhận định cứ như là “sao chép + dán” vậy. Không ít bình luận khen ngợi phim nịnh mắt, nhưng cũng có nhiều ý kiến nếu giống hoạt hình đến thế thì còn cần live-action để làm gì, và một số ít cảm thấy nét đẹp này trông “giả”.

Một số netizen bình luận: “Trông giống như trailer được AI nhái lại nhan nhản khắp nơi”, “Cứ như thể Disney đưa bản hoạt hình cho AI rồi bảo nó là “hãy làm cho thật hơn” LOL”, “Sao chép từng cảnh một từ hoạt hình để làm gì? Hãy đầu tư công sức vào những thứ khác và sáng tạo hơn đi”...

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích Disney lười sáng tạo, chỉ muốn “vắt sữa” các thương hiệu phim thành công của mình bằng cách chuyển thể live-action mà không cân nhắc về thời gian thích hợp. Đông đảo netizen đồng ý rằng còn quá sớm để đưa Moana trở lại màn ảnh. Bản hoạt hình đầu tiên công chiếu năm 2016, chỉ mới được 10 năm tuổi mà phim đã được làm lại rồi. Không những thế, phần 2 của bản hoạt hình chỉ mới ra mắt năm 2024 mới đây thôi.

Các bình luận viết: “Điều này giống như chưa kịp nhớ nhung gì đã gặp lại rồi í”, “Đã có ai cảm thấy cần phải hoài niệm Moana chưa?”, “Tôi có cảm giác phải xem đi xem lại Moana, thấy bị bội thực”, “Chúng ta có muốn học thuộc lòng Moana không?”...

Câu chuyện của Moana bản live-action dựa trên bản phim hoạt hình năm 2016, kể về cô gái trẻ Moana (Catherine Laga’aia) của hòn đảo Motunui lần đầu tiên “đáp lại tiếng gọi của đại dương”. Cô căng buồm, vượt qua rạn san hô, ra khơi, cùng Á thần Maui vượt qua trăm ngàn con sóng, thực hiện một cuộc hành trình khó quên để khôi phục sự thịnh vượng cho người dân của mình.

Moana bản live-action dự kiến phát hành vào 10/7/2026.