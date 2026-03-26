Chương trình kỷ niệm 10 năm "Yêu Tinh": F4 tham gia đủ, khán giả ngóng chờ gì?

Sau "cơn lụy" với kỷ niệm Reply 1988, một phần trong danh sách manifest của khán giả đã thành hiện thực khi tvN xác nhận với truyền thông Hàn Quốc sẽ tiến hành sản xuất chương trình kỷ niệm 10 năm cho Goblin (Yêu Tinh).

Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na và các diễn viên khác sẽ cùng nhau trải qua một chuyến đi ngắn, xem lại những cảnh quay, lời thoại kinh điển và trò chuyện về ý nghĩa đặc biệt mà bộ phim để lại. Kỷ niệm 10 năm phát sóng của Yêu Tinh là dự án nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm của tvN, dự kiến sản xuất và phát hành trong nửa đầu năm nay.

Khán giả không giấu được phấn khích ngay khi tin tức được xác nhận. Ngay lập tức đã có những suy đoán về địa điểm chuyến đi có thể là một trong những bối cảnh kinh điển của phim, hoặc đây sẽ là một chuyến dã ngoại. Người hâm mộ càng không ngại chờ đợi nếu tvN sản xuất theo dạng chương trình thực tế nhiều tập.

Fan chờ đợi bộ tứ chủ lực sẽ tái hiện những cảnh kinh điển, trò chuyện và bật mí thay đổi, sự gắn bó của họ trong 10 năm qua. Ngoài "F4" yêu tinh - cô dâu, thần chết - chị chủ tiệm gà, người hâm mộ cũng trông đợi sự xuất hiện của "báo con" Yook Sung Jae (vai Yoo Deok Hwa), thần samshin quyến rũ Lee El hay anh thư ký tâm lý Jo Woo Jin...

﻿ Han Seo Jin đóng vai Ji Eun Tak lúc nhỏ nay đã là thiếu nữ 18 tuổi. Năm đóng phim, Seo Jin chỉ mới 7 tuổi, khán giả sẽ bất ngờ thế nào về sự thay đổi của cô bé?

Yêu Tinh lên sóng vào năm 2016, gây sốt toàn châu Á và đến nay vẫn được nhắc đến như một "huyền thoại" của màn ảnh Hàn. Thời điểm chiếu tập cuối, Yêu Tinh đã phá vỡ kỷ lục của Reply 1988 để trở thành bộ phim có tỉ suất lượt xem cao nhất lịch sử đài tvN và truyền hình cap nói chung (20,5%, cho đến khi Hạ Cánh Nơi Anh phá vỡ). Bất cứ điều gì liên quan đến phim đều được săn đón bất kể đã kết thúc phát sóng, từ cảnh phim, địa điểm quay, nhạc phim đến các vật phẩm bán theo...