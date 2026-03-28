Sau "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không", Go Youn Jung sánh đôi với Koo Kyo Hwan

HHTO - Go Youn Jung tiếp tục hợp tác với một "biên kịch vàng" của màn ảnh Hàn - Park Hae Young trong "We Are All Trying Here". Trở lại sau "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không", cô không lộng lẫy, vừa "vô tri" vừa đáng yêu như nhân vật Cha Mu Hee.

Park Hae Young được khán giả gọi là "chúa tể" của những bộ melodrama dịu nhẹ, giản dị, chữa lành với nét buồn man mác như My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Đời Tôi), My Mister (Ông Chú Của Tôi)... Đạo diễn phim là Cha Young Hoon, người đứng sau Khi Hoa Trà Nở, Welcome to Samdal-ri...

Phần giới thiệu của We Are All Trying Here mang bầu không khí đặc trưng trong tác phẩm của biên kịch Park và đạo diễn Cha. Ở đó, khán giả dễ thấy mình trong tâm tư sâu kín, giản dị của nhân vật, được vỗ về tâm hồn bản thân trong quá trình các nhân vật chữa lành cho nhau.

Go Youn Jung tái xuất màn ảnh nhỏ sau cơn sốt châu Á của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không (Can This Love Be Translated?). Không vô tri, đáng yêu như minh tinh Cha Mu Hee, lần này, Youn Jung vào vai Byun Eun Ah - một PD/ nhà sản xuất phim tinh tường. Cô gia nhập Choi Film sau khi tốt nghiệp Trung học với tư cách trợ lý, sau đó dần thăng tiến trở thành nhà sản xuất.

Eun Ah có góc nhìn mới mẻ, vượt ra khỏi những ràng buộc cứng nhắc của ngành công nghiệp điện ảnh. Cô được mệnh danh là "cây rìu" vì những nhận xét "chặt đổ" những kịch bản rập khuôn. Vị thế, uy tín của Eun Ah lớn dần khi có những đạo diễn xếp hàng dài chỉ để chờ đưa kịch bản trực tiếp đến tay cô mà bỏ qua các CEO Choi Dong Hyun.



Anh dần cảm thấy tự ti khi tài năng, danh tiếng của Byun Eun Ah có dấu hiệu vượt qua mình. CEO Choi bắt đầu "đì" cô bằng những lần bắt lỗi kín kẽ, tinh tế. Anh cố tình bẻ gãy những góc nhìn mới mẻ của Eun Ah, biến nó trở thành những điều tầm thường, phổ biến.

Ẩn sau sự điềm tĩnh, sắc bén trong mọi tình huống của Eun Ah là một tâm hồn vụn vỡ bởi quá khứ. Cô vật lộn với những tổn thương và nỗ lực cân bằng đến mức thường xuyên chảy máu mũi. Không phải diện mạo xinh đẹp, điều khán giả trông đợi ở Go Youn Jung lần trở lại này là khả năng truyền tải tâm lý nhân vật.

Sánh đôi với Go Youn Jung trong tác phẩm này không phải nam thần lừng danh mà là cái tên bảo chứng diễn xuất và có khả năng "kiệu" bạn diễn cực tốt - Koo Kyo Hwan. Anh vào vai Hwang Dong Man - một người trông như bị thế giới bỏ lại khi xung quanh anh ai nấy đều có sự nghiệp thành công.

Tuy nhiên, Dong Man mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Anh gặp Eun Ah - người nhìn ra sự chân thành đầy tiềm năng của anh, biến cảm giác vô giá trị ở anh trở nên rực rỡ. Họ lấp đầy khoảng trống trong lòng đối phương, trở thành nguồn sức mạnh bổ trợ cho nhau.

We Are All Trying Here dự kiến phát sóng từ ngày 18/4.

Ở Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, Go Youn Jung và Kim Seon Ho có cảnh chia tay qua đường ray tàu kinh điển. Đến We Are All Trying Here, đoàn phim cũng "nhá hàng" bức hình Koo Kyo Hwan và Go Youn Jung trên đường chờ tàu đi qua. Nhưng khác với bối cảnh chia tay mỗi người một bên của "Tiếng Yêu", lần này, Youn Jung đứng cùng phía, đi cùng đường với người chữa lành cho cô.

Từ điểm chung trong tác phẩm trước của biên kịch - đạo diễn, dự đoán We Are All Trying Here sẽ không có tình tiết "bẻ lái" gắt hay plot twist chấn động. Rating phim mang về cho đài JTBC khả năng chỉ ở mức trung bình, nhưng vì chiếu song song trên Netflix, We Are All Trying Here có thể vẫn đạt hiệu ứng phủ sóng tốt nhờ tệp khán giả được mở rộng.