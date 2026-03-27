Ca khúc 6 năm trước của ITZY bất ngờ "lội ngược dòng", thời hoàng kim trở lại?

HHTO - Làng nhạc K-Pop đang chứng kiến sự hồi sinh của ca khúc "THAT'S A NO NO" - ITZY. Từ một bản B-side chỉ được biết tới bởi những người hâm mộ của nhóm, "THAT'S A NO NO" đã sở hữu một cú "thoát vòng" ngoạn mục, chứng minh sức hút bằng những con số "biết nói".

Được phát hành vào năm 2020, THAT'S A NO NO là ca khúc nằm trong EP IT'z ME của ITZY. Với fan K-Pop, EP IT'z ME vốn nổi tiếng vì sở hữu vũ đạo "lắc vai" một thời từ bản hit WANNABE, nên THAT'S A NO NO bị "lép vế" trong thời điểm phát hành khi chỉ là một ca khúc B-side trong mini album.

Thế nhưng, ca khúc bất ngờ "hồi sinh" trên các bảng xếp hạng nhạc số nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của công chúng. Cụ thể, THAT'S A NO NO đặt chân vào bảng xếp hạng MelOn TOP100, Bugs, Genie hay FLO và liên tục đạt thứ hạng cao hơn sau mỗi giờ cập nhật. Đây cũng là lần đầu tiên ITZY có một ca khúc tiến vào MelOn TOP100 trong năm 2026. Thành tích này thậm chí còn cao hơn màn trở lại gần đây nhất của nhóm với ca khúc TUNNEL VISION.

Trên Spotify, THAT'S A NO NO đã "công phá" ngôi vương của WANNABE, trở thành bài hát có lượt nghe hằng ngày cao nhất của ITZY trên nền tảng nghe nhạc này và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Video tập luyện vũ đạo của THAT'S A NO NO cũng đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng hằng ngày của YouTube khu vực Hàn Quốc.

Nguồn cơn cho màn "hồi sinh" này đến từ một buổi trình diễn của nhóm trong chuyến lưu diễn thế giới TUNNEL VISION vào đầu năm 2026. ITZY đã bất ngờ đưa THAT'S A NO NO vào danh sách trình diễn với phong cách năng động, mạnh mẽ gợi nhớ về ITZY "teen-crush" của DALLA DALLA một thời.

Các đoạn video ghi lại thần thái biểu diễn và vũ đạo đồng đều, bắt mắt của 5 thành viên lập tức được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Bản thân THAT'S A NO NO cũng là một bài hát đậm chất ITZY của thời hoàng kim mà nhiều fan K-Pop vẫn luôn nhắc nhớ, nên ca khúc đã nhanh chóng nhận được sự tán dương và ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

THAT'S A NO NO là bản EDM bắt tai kết hợp với nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ, với lời hát thể hiện sự tự tin, cá tính độc lập và tinh thần không bận tâm đến những lời phán xét hay ánh nhìn của người khác.

Màn viral bất thành lình của THAT'S A NO NO được công ty chủ quản của ITZY là JYP chú ý, chớp ngay cơ hội để "hâm nóng" tên tuổi của nhóm. Chỉ trong vài tuần, các nội dung quảng bá cho bài hát đã được đăng tải, bao gồm các clip quay dựng trong buổi concert, video ngắn, video luyện tập vũ đạo.

Đặc biệt, ITZY cũng được mang THAT'S A NO NO lên show âm nhạc M!Countdown để quảng bá như một màn trở lại thực thụ, trong khi những con số thành tích của bài hát cũng tăng trưởng "chóng mặt". Điều này đã biến chiến lược quảng bá bản hit 6 năm tuổi trở nên "vô tiền khoáng hậu" và nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ cho phản ứng nhanh nhạy này của ITZY và JYP.

Hiện tại, có thể nói THAT'S A NO NO đã trở thành một hiện tượng đáng ghi nhận của K-Pop giai đoạn đầu năm 2026. Ca khúc đã tạo nên một làn sóng thử thách nhảy cover được thực hiện rộng khắp trên nhiều nền tảng như TikTok, YouTube hay Instagram. Không những vậy, nhiều thần tượng trong ngành giải trí cũng hưởng ứng nhiệt liệt phong trào này như: aespa, MONSTA X, TWICE, Kep1er, KISS OF LIFE...

Sự bùng nổ của THAT'S A NO NO ở thời điểm hiện tại còn tạo ra một "bệ phóng" truyền thông cho màn ra mắt solo của em út ITZY Yuna. Cô nàng đã phát hành mini album solo đầu tay mang tên Ice Cream với ca khúc chủ đề cùng tên và nhanh chóng gặt hái được những thành tích nhạc số "ổn áp".



Ice Cream của YUNA đã ra mắt với hạng nhất trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bugs, vượt qua "cơn bão" SWIM của BTS.

Quan trọng hơn cả, nhiều khán giả đang vô cùng mong chờ ITZY và JYP Entertainment sẽ chớp lấy "thời cơ vàng" này, biến hiện tượng mạng vươn lên thành một chiến lược dài hơi cho màn tái xuất đường đua âm nhạc sắp tới. Nếu tiếp tục phát huy bằng một ca khúc với chất lượng âm nhạc và concept được đầu tư bài bản, chỉn chu, ITZY hoàn toàn có cơ hội bước lên đỉnh cao một lần nữa, giành lại vị thế dẫn đầu thế hệ và chinh phục những thứ hạng nhạc số rực rỡ hệt như thời kỳ hoàng kim mà nhóm từng kiến tạo.