Miley Cyrus "bật mí" tình trường thời Hannah Montana: Một "crush" gây bất ngờ

HHTO - Trong chương trình kỷ niệm 20 năm vừa qua, Hannah Montana (hay Miley Cyrus) đã hé lộ danh tính những sao nam mà cô từng dành tình cảm khi còn tham gia loạt phim nổi tiếng của Disney.

Trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm Hannah Montana vừa phát sóng, Miley Cyrus đã khiến khán giả bất ngờ khi bật mí nhiều câu chuyện tình cảm thời tuổi teen của mình. Nữ ca sĩ - diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn về danh tính các sao nam từng khiến trái tim cô rung động, phần lớn đều là các đồng nghiệp, bạn diễn chung "lò luyện" Disney.

Đầu tiên phải kể đến Nick Jonas - mối tình nổi tiếng nhất thời đó của Miley Cyrus, đến mức từng có tên gọi là Niley (ghép từ tên của Miley và Nick). Sao nữ thừa nhận cô đã chủ động đề nghị để nhóm Jonas Brothers làm nghệ sĩ mở màn cho tour diễn Best of Both Worlds của mình chỉ để có thêm thời gian bên Nick. Mối quan hệ này từng là tâm điểm chú ý của công chúng, và Miley không ngần ngại xác nhận đây là một phần quan trọng trong hành trình tình cảm trưởng thành của cô.

Một cái tên khác mà Miley Cyrus tiết lộ trong chương trình kỷ niệm Hannah Montana là Dylan Sprouse - ngôi sao thủ vai Zack trong The Suite Life of Zack & Cody. Nữ nghệ sĩ còn nhớ lại những buổi hẹn hò đơn giản, khi bố của Dylan đưa cô, anh và anh em sinh đôi của Dylan là Cole đi ăn sushi. Đó cũng là thời điểm mà cô dần học được cách trở thành một nghệ sĩ là như thế nào.

Không dừng lại ở đó, Miley Cyrus chia sẻ cô từng bị thu hút bởi nam chính loạt phim High School Musical đình đám - Zac Efron. Trong khoảng thời gian dưới mái nhà Disney, cô nhanh chóng thân thiết với không chỉ Efron, mà còn có Vanessa Hudgens. Tuy vậy vào thời điểm đó, Cyrus không có mối quan hệ hẹn hò nào với chàng mỹ nam, và thừa nhận bản thân thích Efron "vạm vỡ" của hiện tại hơn.

Với các bạn diễn của Hannah Montana, Miley Cyrus cũng có những kỷ niệm đáng nhớ. Cô từng có giai đoạn rất ngắn "cảm nắng" Mitchel Musso, sao nam đóng vai bạn thân Oliver của cô trong phim. Cảm giác này đã có ngay từ khi cô mới bước chân vào đoàn phim.

"Tôi nghĩ Mitchel rất dễ thương, nên lập tức nói lời tạm biệt với crush cũ của mình khi ấy sống ở Nashville là Jeff. Từ đó trong đầu tôi chỉ có Mitchel thôi", Miley kể lại một cách hài hước. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu quay phim thì cô, Mitchel và Emily Osment nhanh chóng trở thành bộ ba bạn thân.

Bên cạnh đó, Miley Cyrus cũng sẵn tiện phủ nhận những nghi vấn tình yêu mà khán giả gán ghép giữa cô và một số bạn diễn điển trai trong Hannah Montana, bày tỏ họ chỉ là những người bạn đồng nghiệp ngoài đời. Khi được hỏi về nhân vật Jake Ryan (do Cody Linley thủ vai) và Jesse (do Drew Roy thủ vai), Cyrus chọn Jake là chàng trai lý tưởng hơn đối với nhân vật nữ chính do mình đảm nhận.