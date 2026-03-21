Ca khúc "Ước Mơ Của Mẹ" xuất hiện trong phim Hàn lấy bao nước mắt khán giả

HHTO - Sau khi xem Đếm Ngày Xa Mẹ, nhiều khán giả đã dành lời khen cho câu chuyện gia đình cảm động và thông điệp ý nghĩa mà bộ phim mang đến.

Phim Đếm Ngày Xa Mẹ xoay quanh điều khó hiểu đang xảy ra với Ha Min. Mỗi lần ăn một món do mẹ nấu, anh lại nhìn thấy một con số khó lý giải. Sau mỗi bữa ăn, con số ấy giảm đi một đơn vị. Ha Min sớm nhận ra một sự thật kinh hoàng: Khi con số chạm về 0, mẹ anh sẽ qua đời. Kể từ đó, cuộc sống bình thường của Ha Min bị đảo lộn hoàn toàn. Để bảo vệ quãng thời gian còn lại của mẹ, Ha Min bắt đầu tránh xa những bữa cơm nhà, viện đủ mọi lý do để không phải ngồi vào bàn ăn và dần trở nên xa cách với mẹ.

Ha Min không dám ăn cơm với mẹ nhiều như trước.

Lấy bối cảnh giữa Busan và Seoul, Đếm Ngày Xa Mẹ tạo nên sự tương phản hình ảnh giữa hai thành phố để phản chiếu những chuyển biến cảm xúc trong cuộc đời Ha Min. Nếu Busan tượng trưng cho mái nhà, ký ức và hơi ấm của mẹ, thì Seoul đại diện cho sự tự lập và những bất định của tuổi trưởng thành. Từ lời thoại, món ăn cho đến những cử chỉ nhỏ nhất, mọi chi tiết đều hòa quyện để tạo nên một tác phẩm đọng lại dư vị lâu dài, mời gọi khán giả “thưởng thức” bằng cả thị giác lẫn cảm xúc.

Anh chàng viện mọi lý do để không về nhà thăm mẹ.

Trong bản phim Đếm Ngày Xa Mẹ chiếu tại thị trường Việt Nam, nhà phát hành đã thực hiện phần “credit” (kết phim) đặc biệt để khán giả có dịp đưa hình ảnh của mẹ lên phim điện ảnh. Hơn 1000 hình ảnh của các cặp mẹ - con được khán giả gửi về và có hơn 300 khoảnh khắc hạnh phúc đã xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Ca khúc Ước Mơ Của Mẹ do Văn Mai Hương thể hiện, Hứa Kim Tuyền sáng tác, được sử dụng cho phần “credit” đặc biệt này cũng vô cùng cảm động, khiến không ít người xem xúc động nghẹn ngào khi nghĩ đến những hy sinh vô giá mà mẹ dành cho mình.