Bạch Nhật Đề Đăng lên sóng, cơ hội cuối để Địch Lệ Nhiệt Ba lấy lại hào quang?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Bạch Nhật Đề Đăng đang nhận về nhiều tín hiệu khả quan trước khi phát sóng. Liệu Địch Lệ Nhiệt Ba có thể thoát khỏi nhóm “bình hoa di động” sau những dự án không thành công như kỳ vọng?

Ngày 28/3, Bạch Nhật Đề Đăng (tên cũ là Mộ Tư Tử) sẽ lên sóng và vượt mốc 6 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent Video. Đây chính là phim truyền hình Hoa ngữ có lượt đặt trước cao nhất tính từ đầu năm 2026 đến giờ, cho thấy mọi người rất chờ đợi màn kết hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ.

Bạch Nhật Đề Đăng chuẩn bị lên sóng.

Nhà sản xuất đang quảng bá cho Bạch Nhật Đề Đăng cực kỳ rầm rộ. Có lẽ hiếm phim cổ trang nào mà nam nữ chính xả ảnh nhiều, khi Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn Trần Phi Vũ liên tục tung ra những bộ ảnh đẹp hút hồn. Hai người còn quay phim ngắn “Tổ Tông 400 tuổi xuyên không về cưng chiều đại thiếu gia kiêu ngạo” để giới thiệu Bạch Nhật Đề Đăng. Đây là lần đầu tiên một phim truyền hình Hoa ngữ làm hẳn phim ngắn để tuyên truyền chứ không dừng lại ở những clip vui vẻ, bắt trend thông thường.

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp ma mị trong vai Quỷ vương.

Trong Bạch Nhật Đề Đăng, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn giữ nguyên phong độ nhan sắc, tạo hình nào cũng đẹp miễn chê nhưng nhân vật của cô có lai lịch thú vị hơn những vai diễn trước đó. Hạ Tư Mộ bề ngoài xinh đẹp nhưng thật ra lại là Quỷ vương, tồn tại suốt 400 năm qua mà không hề có giác quan, không cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp. Cho đến khi Hạ Tư Mộ gặp tướng quân Đoạn Tư, cô mới có cơ hội khám phá thế giới một cách trọn vẹn nhất thông qua 5 giác quan của đối phương. Hai người thuộc hai thế giới đối lập, hai dòng thời gian khác nhau liệu có thể bước qua ranh giới?

Tạo hình nào của cô cũng ấn tượng.

Nữ chính phim cổ trang thường là những cô gái mạnh mẽ, lương thiện, tỏa sáng như Mặt Trời nhưng Hạ Tư Mộ lại lạnh lẽo u buồn, tỏa ra ma khí đáng sợ. Hạ Tư Mộ trải qua quá nhiều đau thương mất mát nên không còn chút dịu dàng ấm áp nào, càng trở thành kiểu nhân vật độc đáo được khán giả chờ đợi.

Bạch Nhật Đề Đăng là phim xếp kho cuối cùng của Địch Lệ Nhiệt Ba, nên người hâm mộ lại càng hy vọng phim thành công để mỹ nhân Tân Cương có dự án ăn khách, chứng tỏ được diễn xuất của mình và không còn là “bình hoa di động”.

#Bạch Nhật Đề Đăng #Địch Lệ Nhiệt Ba #Trần Phi Vũ #phim cổ trang

