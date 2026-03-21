Phim vừa đoạt giải Oscar 2026 ra rạp Việt, mở đầu cho dự án "Một lít phim"

HHTO - Tác phẩm vừa giành giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2026 - Căn Nhà Ký Ức chính thức cập bến rạp Việt. Đây cũng là phát súng đầu tiên khởi động dự án dài hơi "Một lít phim" nhằm mang điện ảnh nghệ thuật thế giới đến gần hơn với giới trẻ.

Tối 19/3 tại TP.HCM, buổi công chiếu tác phẩm Căn Nhà Ký Ức (tựa gốc: Sentimental Value) đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo cộng đồng yêu điện ảnh. Sự kiện không chỉ giới thiệu một bộ phim chất lượng mà còn là dịp ra mắt dự án "Một lít phim", một mô hình kết nối giữa các đơn vị nhập khẩu, sản xuất và phát hành phim tại Việt Nam.

Căn Nhà Ký Ức không phải là cái tên xa lạ với giới mộ điệu khi từng giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes và mới đây nhất là chiến thắng vang dội tại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2026.

Dưới sự nhào nặn của đạo diễn Joachim Trier, bộ phim xoay quanh Gustav do tài tử Stellan Skarsgård thủ vai, một đạo diễn tài năng đang nỗ lực đối diện với những rạn nứt trong quá khứ thông qua tác phẩm mới của mình.

Diễn xuất của "Công chúa Aurora" Elle Fanning được khen ngợi trong phim﻿. Ảnh: NEON﻿

Phim chinh phục khán giả bằng nhịp điệu chậm rãi, tập trung khai thác sâu tâm lý nhân vật và những giá trị nhân văn về tình cảm gia đình. Những dư âm nhẹ nhàng của tác phẩm vẫn tiếp tục đọng lại ngay cả khi màn hình đã tắt, nhận được tràng pháo tay kéo dài nhiều phút từ người xem tại buổi ra mắt.

Buổi chiếu "Căn Nhà Ký Ức" tại TP.HCM.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, người khởi xướng dự án "Một lít phim" chia sẻ về lý do chọn tác phẩm này để mở màn cho hành trình mới: "Với chúng tôi, Căn Nhà Ký Ức có vai trò rất quan trọng, là tác phẩm đánh dấu sự ra đời của dự án 'Một lít phim'. Chúng tôi mong muốn đưa các tác phẩm điện ảnh giá trị của thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam trong một hình thức chỉn chu và dễ tiếp cận".

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn (trái) phát biểu.

Thực tế, việc đưa các bộ phim nghệ thuật quốc tế về Việt Nam trước đây thường là những nỗ lực nhỏ lẻ, thiếu nguồn lực quảng bá nên dễ rơi vào tình trạng kén người xem. "Một lít phim" ra đời như một nền tảng mở, quy tụ các đơn vị chuyên môn gồm White Light Cinéhub, June và Spring Auteurs cùng sự hỗ trợ từ hệ thống rạp Galaxy Studio.

Đạo diễn Phạm Gia Quý từ đơn vị Spring Auteurs cho biết, nhóm thực hiện không chỉ dừng lại ở vai trò người yêu điện ảnh mà trực tiếp tham gia vào các khâu sản xuất, nhập khẩu và phát hành phim. Mục tiêu của sự kết hợp này là xây dựng một nhịp chiếu ổn định tại rạp, giúp khán giả có cơ hội tiếp cận đa dạng hơn với điện ảnh thế giới thay vì chỉ xem được qua các sự kiện liên hoan phim ngắn ngày.

Các tác phẩm mà "Một lít phim" dự kiến giới thiệu đến khán giả trên màn ảnh rộng sắp tới.

Bên cạnh bộ phim của Joachim Trier, dự án cũng dự kiến đưa về Việt Nam loạt tác phẩm gây tiếng vang khác trong năm nay như Sirat, The Voice of Hind Rajab, Summer School, 2001, A Useful Ghost, The Land of Morning Calm và The Elysian Field. Việc có lộ trình phát hành cụ thể giúp các bạn trẻ yêu điện ảnh có thêm lựa chọn chất lượng bên cạnh các dòng phim bom tấn giải trí quen thuộc.

Căn Nhà Ký Ức chính thức khởi chiếu tại một số cụm rạp từ ngày 20/3/2026.