Phim điện ảnh Top 1 doanh thu mọi thời đại ở Hàn Quốc chuẩn bị ra rạp Việt

HHTO - Lý do gì một bộ phim không có âm mưu kịch tính, đại cảnh hoành tráng hay chuyện tình éo le lại khiến cả Hàn Quốc rung động và ùn ùn kéo đến rạp?

Dưới Bóng Điện Hạ (The King’s Warden) đang là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỷ won (khoảng 2500 tỷ đồng) tính đến thời điểm hiện tại. Phim kể về “một chương sử đẫm máu và nước mắt” về vị vua bị lãng quên trong lịch sử Hàn Quốc.

Vua Danjong (1441 - 1457), tên thật Yi Hong Wi là vị quân vương thứ sáu của triều đại Joseon, lên ngôi khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ gắn với ngai vàng nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, ông bị chính người chú phế truất chỉ sau vài năm trị vì. Bị lưu đày đến vùng Cheongnyeongpo heo hút, Danjong sống những năm tháng cuối đời trong cô lập và u uất.

Vua Danjong bị lưu đày về ngôi làng hẻo lánh.

Lấy bối cảnh năm 1457 dưới triều đại Joseon, Dưới Bóng Điện Hạ kể câu chuyện của vua Danjong và trưởng làng Eom Heung Do, người chấp nhận biến ngôi làng nghèo thành nơi giam giữ nhà vua để đổi lấy hy vọng cho dân làng.

Không đi theo lối kể sử thi nặng nề, bộ phim đặt trọng tâm vào số phận con người, để nỗi cô độc, sự gắn kết và niềm tin dần hiện lên rõ nét. Giữa bối cảnh lưu đày khắc nghiệt, tình người, lòng trung thành và sự bảo hộ âm thầm trở thành sợi dây kết nối những thân phận tưởng chừng xa cách.

Nhưng cuộc sống của vị vua trẻ trở nên yên bình nhờ những con người bình dị.

Ngay từ poster, Dưới Bóng Điện Hạ đã mang đến khung cảnh yên bình của một ngôi làng ẩn mình giữa núi rừng. Dưới cổng gỗ mộc mạc, vị vua trẻ với gương mặt nghiêm nghị đứng cạnh người thuộc hạ mang nụ cười hiền hậu.

Sự tương phản trong trang phục phần nào khắc họa rõ khoảng cách thân phận giữa hai nhân vật: Một bên khoác long bào, đại diện cho quyền lực và xuất thân cao quý; bên kia là bộ áo vải sờn cũ, đôi giày rơm giản dị, gợi lên hình ảnh của tầng lớp lao động nghèo trong xã hội cũ. Tuy khác biệt về ngoại hình, nhưng biểu cảm rạng rỡ của người thuộc hạ lại gợi nên một gắn kết gần gũi, xóa nhòa mọi ranh giới vốn bị đặt nặng.

Park Ji Hoon có vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp.

Với vai vua Danjong với nội tâm phức tạp, vừa mong manh vừa kiên cường giữa biến động lịch sử, Park Ji Hoon - thành viên của nhóm Wanna One ngày nào đã chứng tỏ diễn xuất ngày càng chín muồi, không còn là idol chập chững đóng phim trước kia.