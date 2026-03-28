Không còn là tin đồn, Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp Gió 2026 bản Trung

HHTO - "Chị Đẹp" Trang Pháp xác nhận sẽ tham gia chương trình Đạp Gió 2026. Cô cũng là nghệ sĩ quốc tế duy nhất góp mặt trong chương trình năm nay.

Thông qua bài đăng trên trang cá nhân, Trang Pháp có chia sẻ dài về quyết định tham gia cuộc thi. Trang Pháp cho biết, sau những dấu ấn tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, cô không chọn dừng lại mà tiếp tục hành trình mới để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Trước những hoài nghi, nữ nghệ sĩ xem đó là động lực để bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách giới hạn của chính mình. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ khát khao đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua sân chơi lần này.

Bài đăng xác nhận của Trang Pháp cũng nhận về nhiều lời chúc mừng, sự động viên từ người hâm mộ. Ngoài ra, các nghệ sĩ như Minh Hằng, Hòa Minzy, Minh Tú, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Đăng Khôi, JSOL, Quỳnh Nga, Vân Hugo, Trung Quân Idol… cũng để lại nhiều bình luận, bày tỏ sự ủng hộ, mong nữ ca sĩ giữ sức khỏe và có một hành trình thật tỏa sáng.

Nhiều ngày qua, Trang Pháp tạm khóa tất cả tài khoản mạng xã hội để tập trung chuẩn bị. Cô cho biết đã sẵn sàng cho hành trình mới tại nước bạn. Thời gian qua, ca sĩ dồn sức tập luyện cho tiết mục solo, chuẩn bị hành trang cùng những món quà lưu niệm cho những người bạn mới của mình.

Trang Pháp là Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió phiên bản Việt Nam (2023).

Khác với những mùa trước, Đạp Gió 2026 được nâng cấp với điểm thay đổi: Toàn bộ quá trình biểu diễn được livestream trực tiếp và không can thiệp, chỉnh sửa âm thanh. Yếu tố này không chỉ mang đến trải nghiệm chân thực tối đa cho khán giả mà còn đẩy các nghệ sĩ vào môi trường cạnh tranh khắt khe hơn, nơi kỹ năng thanh nhạc, trình diễn và bản lĩnh sân khấu đều được phơi bày trong thời gian thực. Vòng solo stage sẽ chính thức lên sóng vào ngày 2/4/2026.

Năm nay, chương trình hội tụ 32 nghệ sĩ nữ thuộc nhiều lĩnh vực: Nhóm “Đại tỷ”: Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết; Nhóm toàn năng: Trương Nguyệt, An Kỳ, Từ Mộng Khiết; Nhóm vocal: Phạm Vỹ Kỳ, Diệp Nhất Thiến, Giả Lai Nữ, Tăng Bái Từ, Giang Ngữ Thần, Ô Lan Đồ Nhã.

Nhóm diễn viên: Lý Tiểu Nhiễm, Ôn Tranh Vanh, Đường Nghệ Hân, Trần Dao, Trương Nghệ Thượng, Hoàng Xán Xán, Trương Huệ Văn, Triệu Tử Kỳ, Đào Hân Nhiên, Từ Khiết Nhi, Khám Thanh Tử, Đại Tư, Tôn Di, Hà Tuyên Lâm; Nhóm đa lĩnh vực: Tạ Nam, Vương Mông, Đạm Đạm, Vạn Thiên Huệ, Trần Khải Lâm, Hầu Vũ; Nghệ sĩ Quốc tế duy nhất: Trang Pháp.

Sự góp mặt của Trang Pháp không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn thể hiện sự hiện diện ngày càng rõ nét của nghệ sĩ Việt Nam trong các sân chơi giải trí quốc tế. “Đạp Gió 2026” tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng giao lưu văn hóa, nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung kết nối những tâm hồn sáng tạo.