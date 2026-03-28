Đình Tú - Ngọc Huyền đồng hành và hỗ trợ em bé mồ côi ăn học đến hết lớp 12

HHTO - Trong tập 179 chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, vợ chồng diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền quyết định hỗ trợ chi phí hằng tháng cho em Ninh Thị Yến Trang đến hết lớp 12, tiếp thêm hy vọng cho cô bé mồ côi vượt qua nghịch cảnh.

Em Ninh Thị Yến Trang (sinh năm 2014) đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Đan Hội. Hiện em sống cùng bà nội là bà Vũ Thị Tích (sinh năm 1950) và em gái Ninh Thị Yến Nhi (sinh năm 2017), học lớp 3. Gia đình sinh sống tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.

Mẹ của các em rời đi khi Yến Nhi mới 7 tháng tuổi và hiện đã có gia đình riêng. Từ đó, cha các em trở thành trụ cột duy nhất, một mình gồng gánh gia đình. Tuy nhiên, đến tháng 9/2025, cha em qua đời do đột quỵ, để lại ba bà cháu trong hoàn cảnh bơ vơ.

Chi phí điện, nước mỗi tháng khoảng 200.000 đồng hiện do người thân của bà nội hỗ trợ. Trước đây, gia đình đã bán một mảnh đất để xây nhà, nhưng ngôi nhà mới chỉ hoàn thiện phần bên ngoài, bên trong chủ yếu là đồ cũ, không có tài sản giá trị. Gia đình vẫn còn nợ tiền sơn vật liệu xây dựng, song chủ cửa hàng chưa đòi do thấu hiểu hoàn cảnh.

Em Yến Nhi có biểu hiện tăng động, giảm chú ý, thường xuyên mất tập trung trong sinh hoạt và học tập. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chưa thể đưa em đi thăm khám hay can thiệp y tế.

Hằng ngày, Yến Trang tự đạp xe đến trường, còn em Yến Nhi đi học bằng xe đưa đón với chi phí 500.000 đồng/ tháng. Từ khi cha mất, bà nội không còn khả năng chi trả nên gia đình đang xin nợ nhà trường.

Cảm thông với hoàn cảnh, bà con hàng xóm thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, quần áo và san sẻ thức ăn cho ba bà cháu. Bản thân Yến Trang thường tranh thủ nhặt ve chai trên đường đi học về, tích góp rồi bán để phụ giúp bà.

Diễn viên Ngọc Huyền không giấu được sự xót xa khi chứng kiến cảnh ba bà cháu sống nương tựa lẫn nhau mà không có nguồn thu nhập ổn định. Diễn viên Đình Tú cũng xúc động, bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của người bà và tương lai của hai chị em.

Trước hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền đã trao tặng gia đình 10 triệu đồng ngay tại chương trình như sự hỗ trợ ban đầu. Đồng thời, hai khách mời cam kết sẽ hỗ trợ chi phí hằng tháng cho các em đến hết lớp 12.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng nỗ lực hết mình trong các thử thách của chương trình, mong muốn mang về giải thưởng giá trị cho các em nhỏ mồ côi. Trải qua các phần thi, gia đình em Nguyễn Hải Yến về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Trần Thị Thu Huệ về nhì với 23 triệu đồng; còn gia đình em Ninh Thị Yến Trang giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng.

Bộ đôi khách mời Đình Tú - Ngọc Huyền trích tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng cùng những phần quà ý nghĩa. Ca sĩ Đức Phúc theo dõi chương trình cũng tặng hai bé Yến Trang và Thu Huệ mỗi bé 10 triệu đồng. MC Dương Hồng Phúc chuẩn bị những món quà ý nghĩa gửi đến các gia đình. Các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương cũng chung tay hỗ trợ gia đình các nhân vật.