Được gọi "sao hạng A" nhờ câu hát 20 giây, Anh trai Jaysonlei có phản hồi tinh tế

Dù không lọt vào đội hình chiến thắng chung cuộc, Jaysonlei vẫn là một trong những cái tên bắt đầu có chỗ đứng trong làng nhạc sau Anh Trai "Say Hi" 2025. Thậm chí, nam ca sĩ trẻ còn nhận được nhiều mỹ từ nhờ ca khúc Sớm Muộn Thì gây sốt bậc nhất chương trình. Gần đây, anh chàng đã công khai phản hồi một video gọi anh là "sao hạng A".

Cụ thể, đoạn video đến từ một trang truyền thông gọi Jaysonlei bằng danh xưng "sao hạng A", với lý do là được săn đón sau thành công của ca khúc Sớm Muộn Thì. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ quan điểm trái chiều khi "sao hạng A" là tên gọi quá lớn so với một sao mới như Jaysonlei.

Jaysonlei được gọi là "sao hạng A". Nguồn: WeMusic

Rất nhanh chóng, Jaysonlei cũng đã có mặt và để lại phản hồi duyên dáng cho video. Anh chàng bình luận: "Cảm ơn admin dành lời có cánh cho em nghe, nhưng mà em chưa là sao hạng A mà...". Câu trả lời dễ thương này nhận được nhiều lượt thả tim, cho thấy người hâm mộ vẫn yêu thích, công nhận tài năng và sự khiêm tốn của Jaysonlei.

Jaysonlei để lại bình luận dễ thương.

Trong vòng Live Stage 3 của Anh Trai "Say Hi" 2025, Jaysonlei trở thành cái tên bùng nổ khi cùng Hustlang Robber, Mason Nguyễn, Nhâm Phương Nam, Khoi Vu và Lamoon làm nên ca khúc Sớm Muộn Thì. Lấy cảm hứng từ chủ đề hải tặc One Piece, bài hát "gây sốt" nhờ đoạn trình bày của Jaysonlei, cụ thể là "Baby hỏi anh khi nào về, anh tung ngay đồng xu..." tạo thành xu hướng trên các trang mạng xã hội dịp cuối năm 2025.

Sớm Muộn Thì giúp Jaysonlei và các Anh trai được trình diễn trên sân khấu Làn Sóng Xanh.

Sau đó, đoạn hát của nam ca sĩ bắt đầu trở thành trào lưu trên TikTok, được lồng vào những video tình yêu đôi lứa, đặc biệt liên quan đến miền biển. Ngoài ra, bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đang được yêu thích thời điểm đó cũng có nhiều màn kết hợp sáng tạo cùng Sớm Muộn Thì, tạo nên những video đạt lượng tương tác khủng trên các nền tảng mạng.

Thành tích bùng nổ của Sớm Muộn Thì.

Về sau, Sớm Muộn Thì nằm trong số các ca khúc của Vũ trụ "Say Hi" được trình diễn tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh. Bài hát góp phần đưa tên tuổi của Jaysonlei lên tầm cao mới. Chàng sao nam sinh năm 2003 được biết đến như đàn em của Orange, có xuất thân từ công ty C Mazor quản lý nữ ca sĩ cùng một số cái tên nổi bật khác như Yeolan, Chi Xê, Mew Amazing... Trước đó, Jaysonlei đã xuất hiện trong nhiều tiết mục cùng các đàn chị, gây ấn tượng bởi chất giọng đặc trưng luyến láy thu hút.