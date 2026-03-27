Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Được gọi "sao hạng A" nhờ câu hát 20 giây, Anh trai Jaysonlei có phản hồi tinh tế

Thiện Dư

HHTO - "Anh Trai" Jaysonlei có phản hồi dễ thương, tinh tế khi được gọi là "sao hạng A" bởi một trang truyền thông.

Dù không lọt vào đội hình chiến thắng chung cuộc, Jaysonlei vẫn là một trong những cái tên bắt đầu có chỗ đứng trong làng nhạc sau Anh Trai "Say Hi" 2025. Thậm chí, nam ca sĩ trẻ còn nhận được nhiều mỹ từ nhờ ca khúc Sớm Muộn Thì gây sốt bậc nhất chương trình. Gần đây, anh chàng đã công khai phản hồi một video gọi anh là "sao hạng A".

652875769-916654831003071-6873346927391927837-n.jpg

Cụ thể, đoạn video đến từ một trang truyền thông gọi Jaysonlei bằng danh xưng "sao hạng A", với lý do là được săn đón sau thành công của ca khúc Sớm Muộn Thì. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ quan điểm trái chiều khi "sao hạng A" là tên gọi quá lớn so với một sao mới như Jaysonlei.

Jaysonlei được gọi là "sao hạng A". Nguồn: WeMusic

Rất nhanh chóng, Jaysonlei cũng đã có mặt và để lại phản hồi duyên dáng cho video. Anh chàng bình luận: "Cảm ơn admin dành lời có cánh cho em nghe, nhưng mà em chưa là sao hạng A mà...". Câu trả lời dễ thương này nhận được nhiều lượt thả tim, cho thấy người hâm mộ vẫn yêu thích, công nhận tài năng và sự khiêm tốn của Jaysonlei.

d8f93b9d-1b42-400e-b0ea-77309c8852a7.jpg
Jaysonlei để lại bình luận dễ thương.

Trong vòng Live Stage 3 của Anh Trai "Say Hi" 2025, Jaysonlei trở thành cái tên bùng nổ khi cùng Hustlang Robber, Mason Nguyễn, Nhâm Phương Nam, Khoi Vu và Lamoon làm nên ca khúc Sớm Muộn Thì. Lấy cảm hứng từ chủ đề hải tặc One Piece, bài hát "gây sốt" nhờ đoạn trình bày của Jaysonlei, cụ thể là "Baby hỏi anh khi nào về, anh tung ngay đồng xu..." tạo thành xu hướng trên các trang mạng xã hội dịp cuối năm 2025.

620075908-876186191716602-2768128164777896955-n.jpg
Sớm Muộn Thì giúp Jaysonlei và các Anh trai được trình diễn trên sân khấu Làn Sóng Xanh.

Sau đó, đoạn hát của nam ca sĩ bắt đầu trở thành trào lưu trên TikTok, được lồng vào những video tình yêu đôi lứa, đặc biệt liên quan đến miền biển. Ngoài ra, bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đang được yêu thích thời điểm đó cũng có nhiều màn kết hợp sáng tạo cùng Sớm Muộn Thì, tạo nên những video đạt lượng tương tác khủng trên các nền tảng mạng.

578673425-816338674368021-7921362149118786966-n.jpg
Thành tích bùng nổ của Sớm Muộn Thì.

Về sau, Sớm Muộn Thì nằm trong số các ca khúc của Vũ trụ "Say Hi" được trình diễn tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh. Bài hát góp phần đưa tên tuổi của Jaysonlei lên tầm cao mới. Chàng sao nam sinh năm 2003 được biết đến như đàn em của Orange, có xuất thân từ công ty C Mazor quản lý nữ ca sĩ cùng một số cái tên nổi bật khác như Yeolan, Chi Xê, Mew Amazing... Trước đó, Jaysonlei đã xuất hiện trong nhiều tiết mục cùng các đàn chị, gây ấn tượng bởi chất giọng đặc trưng luyến láy thu hút.

646131918-904882275513660-8729773078893368784-n.jpg
597381516-837358605599361-4979843578890280839-n.jpg
Jaysonlei nhận những đề cử, giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp.
hht1478-coverfb.jpg
Xem thêm

Cùng chuyên mục