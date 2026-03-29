OGG gây tranh cãi: Concept bị “pha trộn”, lộ nhiều điểm tương đồng với CORTIS

HHTO - Vừa ra mắt với MV “FR3SH!”, tân binh OGG nhanh chóng vướng tranh cãi khi bị cho là sở hữu concept “pha trộn” nhiều màu sắc nhóm nhạc quốc tế.

Gần đây, sự xuất hiện của nhóm nhạc nam OGG nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trên các nền tảng mạng xã hội, MV “FR3SH!” - phát súng mở màn cho dự án Project 01 - không chỉ gây tò mò bởi màu sắc âm nhạc mới mẻ mà còn trở thành tâm điểm tranh luận. Bên cạnh sự quan tâm dành cho đội hình tân binh, sản phẩm debut của nhóm cũng bị đặt dấu hỏi về tính sáng tạo. Nhóm nhạc OGG thu hút sự chú ý với sản phẩm đầu tay, chính thức ghi nhận một số thành tích ban đầu.

Sau khi xem MV, bên cạnh những lời khen dành cho màu nhạc “tiệm cận” quốc tế và phong cách trẻ trung của nhóm, phần concept và hình ảnh lại trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng sản phẩm mang cảm giác quen thuộc, dễ gợi liên tưởng đến phong cách nhiều nhóm nhạc trẻ gần đây. Đáng chú ý, từ cách xây dựng bố cục MV, chuyển cảnh cho đến màu sắc thị giác và ngôn ngữ vũ đạo, tất cả đều tạo nên cảm giác “có gì đó quen quen”. Nhiều fan K-pop nhanh chóng chỉ ra những điểm tương đồng với các sản phẩm từng ra mắt trên thị trường quốc tế, từ đó dấy lên nghi vấn về mức độ khác biệt và bản sắc riêng trong sản phẩm debut của OGG. Nhanh chóng, những tranh cãi xoay quanh việc "sao chép concept" bắt đầu lan rộng.

Đáng chú ý, tranh cãi không chỉ dừng lại ở cảm nhận chung mà còn đi vào những so sánh cụ thể. Trên nhiều diễn đàn, khán giả chỉ ra các điểm tương đồng với một số nhóm nhạc như CORTIS, Lngshot hay ADP. Những nhận xét như “nhìn như trộn FaSHioN với GO lại với nhau”, hay “MV mang màu sắc của Cortis, nhạc thì phảng phất NCT Dream" xuất hiện dày đặc. Thậm chí, đến những chi tiết nhỏ như hình ảnh keyring xuất hiện hệt như AllDay Project khiến fan cũng khó bênh vì quá rõ ràng.

Netizen nhanh chóng "điểm danh" loạt nhóm nhạc K-pop được cho là có nhiều điểm tương đồng với OGG, gồm CORTIS, Lngshot, ADP và NCT Dream.

Một vài góc quay được cho là tương tự với MV Beat It Up của NCT Dream.

Chi tiết keyring tương tự như AllDay Project - một trong hai nhóm nhạc "tân binh quậy nhất năm 2025" cùng với CORTIS.

Các bình luận này nhanh chóng lan rộng, kéo theo tranh luận về ranh giới mong manh giữa “lấy cảm hứng” và “sao chép”. Một số người cho rằng việc tham khảo các xu hướng thịnh hành là điều phổ biến trong ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt với những tân binh chưa định hình rõ bản sắc. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản biện rằng việc “gom góp” quá nhiều chất liệu quen thuộc lại vô tình khiến sản phẩm mất đi cá tính - yếu tố then chốt để một nhóm nhạc tồn tại lâu dài.

Những chi tiết "trùng hợp" về góc quay, dàn dựng với MV của CORTIS, Lngshot﻿.

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lâu năm theo dõi các thành viên từ thời tham gia chương trình Vote For Five, cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều khán giả chia sẻ đã đồng hành cùng nhóm từ những ngày còn chật vật ở các sân chơi sống còn, kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều năm để chứng kiến màn debut chính thức. Chính vì vậy, khi sản phẩm đầu tay vướng tranh cãi, cảm giác "vừa thương vừa bất lực", mong phía công ty quản lý OG Entertainment sớm có phản hồi chính thức, cũng như định hướng rõ ràng hơn trong các dự án tiếp theo để bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ.

Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng trách nhiệm không hoàn toàn nằm ở nghệ sĩ mà còn ở phía định hướng từ công ty chủ quản, yêu cầu OG vào cuộc.

Được biết, OGG là nhóm nhạc nam trực thuộc OG Entertainment, quy tụ các gương mặt từng đạt thành tích cao tại nhiều show âm nhạc trong nước. Đội hình gồm HIEU, Y.D., Gusty và Stephen, được định hướng theo hình ảnh trẻ trung, năng động, hướng đến thế hệ khán giả Gen Z. "FR3SH!" nằm trong dự án OGG - Project 01 - một hướng đi mang tính thử nghiệm của công ty nhằm giới thiệu lớp nghệ sĩ mới.