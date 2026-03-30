Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phim giờ vàng VTV có cặp đôi phụ được khán giả mong tin vui hơn cả đôi chính

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Người xem thực sự rất mong đoạn kết có hậu cho hai nhân vật phụ của Không Giới Hạn, thậm chí còn được yêu thích hơn cả cặp đôi chính.

Phim Không Giới Hạn bắt đầu đi đến hồi kết và không để khán giả phải chờ lâu, ê-kíp đã tiết lộ hậu trường cảnh đám cưới của Khánh Linh (Anh Đào) và Minh Lợi (Tô Dũng). Chỉ là vai phụ nhưng nhờ tính cách nhân vật thú vị, diễn xuất ấn tượng mà cặp đôi Linh - Lợi được mọi người yêu thích hơn cả đôi chính Kiên - Lam Anh.

khong-gioi-han-6.jpg
Cặp đôi hài hước nhất phim VTV lúc này.

Nếu Lợi hay cáu kỉnh khó ở, lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày, chẳng bao giờ nói được một câu ngọt ngào thì Linh lại luôn vui tươi hớn hở, gặp ai cũng nhanh chóng kết thân, ngược hoàn toàn với Lợi. Lợi có thể cả ngày chẳng nói câu nào thì Linh nói chuyện suốt ngày nên hai bên thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ. Nhưng chính sự đối lập ấy lại tạo thành cặp đôi hết sức thú vị, độc đáo trên phim VTV.

khong-gioi-han-5.jpg
khong-gioi-han-7.jpg
Các pha đối đáp của Linh - Lợi luôn rất hài hước.

Và sau nhiều sóng gió, nhất là khi Linh còn bị kẻ xấu bắt giữ và được Lợi giải cứu thì hai người đã nên duyên vợ chồng. Đám cưới của Linh, Lợi đầy mộc mạc ở làng chài, không lung linh như nhiều đám cưới phim Việt khác, cô dâu chú rể cũng mặc đồ giản dị nhưng lại được khán giả thả tim nhiệt tình. Khánh Linh dù mặc váy cưới vẫn nhí nhố và bắt nạt Lợi, còn Lợi vẫn chỉ biết cười trừ trước những trò nghịch ngợm của đối phương.

khong-gioi-han-8.jpg
khong-gioi-han-9.jpg
Hai người sẽ có cái kết đẹp.

Khi làm khách mời ở chương trình Sao Check, Tô Dũng kể rằng vai Minh Lợi ban đầu đã dành cho người khác, mãi sau này đạo diễn của Không Giới Hạn mới gọi Tô Dũng lên thử vai. Tô Dũng đã phải nghiên cứu nhân vật rất kỹ để nhận ra Lợi bên ngoài xù xì gai góc nhưng bên trong lại ấm áp chân thành, và phải làm sao để Lợi luôn cáu kỉnh gắt gỏng với tất cả mọi người xung quanh mà khán giả không thấy ghét và hiểu được lý do sâu xa bên trong.

qc.jpg
#Phim VTV #Không Giới Hạn #Tô Dũng #Anh Đào

