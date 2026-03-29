Bạch Nhật Đề Đăng: Lợi thế nổi bật nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba giảm tác dụng

HHTO - Bạch Nhật Đề Đăng vừa mới phát sóng đã có nguy cơ trở thành thất bại tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí còn làm cô đánh mất lợi thế nổi bật nhất của mình.

Nhiều năm qua, trong khi nhiều sao nữ thuộc lứa 90 đã có nhiều bứt phá, có phim thành công rực rỡ như Dương Tử, Bạch Lộc… thì Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn dậm chân tại chỗ. Diễn xuất không tiến bộ, các dự án liên tiếp thất bại khiến cho danh tiếng "mỹ nhân Tân Cương" giảm nhiệt rõ rệt.

Bạch Nhật Đề Đăng vừa lên sóng.

Những tưởng Bạch Nhật Đề Đăng sẽ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba lấy lại sức hút, nhưng hóa ra ngược lại, cô mất điểm ngay từ những tập đầu tiên. Chưa nói đến kịch bản, kỹ xảo hay những yếu tố khác, điểm mạnh nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cũng không còn.

Địch Lệ Nhiệt Ba bớt xinh đẹp, xuất hiện dấu hiệu lão hóa trong phim này.

Cô có vẻ đẹp lai rất ấn tượng, rất hợp với tạo hình cổ trang, nhưng ở Bạch Nhật Đề Đăng, lớp trang điểm quá dày, quá đậm lại khiến nữ diễn viên nhìn già dặn, sắc sảo, có phần “đáng sợ”. Ở những cảnh quay cận, lớp phấn quá trắng, lông mi giả quá rõ, mắt tô quá sắc khiến Địch Lệ Nhiệt Ba mất hẳn vẻ trong trẻo ngọt ngào. Địch Lệ Nhiệt Ba hợp với tạo hình nhẹ nhàng, nhưng nhân vật Hạ Tư Mộ lại có kiểu tóc rườm rà, nhiều trang sức, càng khiến gương mặt cô giảm độ thanh thoát.

Một số biểu cảm của cô bị cho là đáng sợ.

Đáng nói hơn, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cùng Trần Phi Vũ kém 8 tuổi nên khi đứng cạnh, mỹ nhân Tân Cương càng lộ ra vẻ chững chạc hơn bạn diễn. Nhiều cư dân mạng nhận xét hai diễn viên chính nhìn như cô - cháu chứ không phải một cặp đôi. Nhiều người cũng nhận ra ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba không còn vẻ lanh lợi lấp lánh như trước kia.

Vì thế, cô không còn hợp với vai thiếu nữ ngây thơ và đừng cố chấp đóng phim ngôn tình. Trước Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng có nhiều nữ diễn viên quá tuổi 30, gương mặt đã lộ dấu ấn tuổi tác nhưng vẫn thích làm nữ chính phim tình cảm, đều bị khán giả phản đối.

Nhiệt Ba nên tập trung vào phim hiện đại thì hợp hơn.

Có lẽ sau Bạch Nhật Đề Đăng, mỹ nhân Tân Cương nên tập trung vào dòng phim hiện đại với kiểu vai phụ nữ trưởng thành, lo gây dựng sự nghiệp hơn là cô gái mới lớn chìm đắm trong tình cảm.