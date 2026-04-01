Quảng Trị: Chương trình “Tháng Ba biên giới” lan tỏa yêu thương đến xã La Lay

Ý Lê (Tổng kết)

HHTO - Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 tại xã La Lay (Quảng Trị) đã triển khai hàng loạt công trình ý nghĩa, trao tặng nhiều suất học bổng và phần quà an sinh với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Ngày 31/3, tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng vùng biên.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng loạt công trình dân sinh gồm: Công trình “Thắp sáng đường biên”, "Sân bóng chuyền" tại xã La Lay và giếng khoan nước sạch cho xã Ba Lòng, tổng trị giá 70 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng 1 máy lọc nước và 1 bồn inox chứa nước sạch cũng được trao cho Trường TH&THCS A Ngo, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho học sinh.

Ban Tổ chức đã trao tặng loạt công trình dân sinh tại tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, chương trình trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng 40 suất quà an sinh (mỗi suất 1 triệu đồng) đến các hộ gia đình trên địa bàn.

Trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trao tặng các suất học bổng cho 5 em học sinh trong Chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng. Tổng trị giá các phần quà và công trình tại chương trình hơn 230 triệu đồng.

Ngay sau Lễ phát động đã diễn ra đồng thời các hoạt động: Khánh thành công trình Thắp sáng đường biên; Khánh thành công trình sân bóng chuyền; Tổ chức khám sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho người dân; Thăm, tặng quà, khám sức khoẻ cho già làng uy tín; Thăm, tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Hoạt động khánh thành công trình Thắp sáng đường biên.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân và tăng cường gắn kết nơi vùng biên Tổ quốc.

Theo Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh﻿
