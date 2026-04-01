Xác minh tài khoản đưa tin sai sự thật vụ Juky San “ngâm mình trong Giếng Tiên”

HHTO - Không chỉ dừng ở tranh cãi hình ảnh, vụ việc liên quan đến ca sĩ Juky San tại Giếng Tiên đang được cơ quan chức năng vào cuộc khi xuất hiện hàng loạt thông tin sai lệch, thổi phồng trên mạng xã hội.

Ngày 31/3, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết đang tiến hành rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc ca sĩ Juky San “ngâm mình trong Giếng Tiên” tại Eo Gió.

Trước đó, từ một bộ ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc diện bikini và ngâm mình tại khu vực Giếng Tiên, nhiều tài khoản đã đăng tải lại kèm theo các thông tin mang tính suy diễn, thậm chí gán ghép yếu tố tâm linh, khiến câu chuyện bị đẩy đi xa so với bản chất ban đầu.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, “Giếng Tiên” thực chất là một điểm du lịch tự nhiên, hình thành từ mạch nước ngọt chảy ra từ khe đá. Khu vực này được người dân xếp đá tạo thành giếng nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu tắm tráng của du khách sau khi tắm biển. Đây không phải là di tích lịch sử - văn hóa hay địa điểm mang yếu tố tâm linh như một số thông tin lan truyền.

Việc nhiều tài khoản mạng xã hội thổi phồng, đưa thông tin chưa kiểm chứng không chỉ gây hiểu nhầm trong dư luận mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của địa phương. Lãnh đạo ngành văn hóa tỉnh Gia Lai cho biết sẽ làm rõ mức độ vi phạm của các tài khoản liên quan để có hướng xử lý theo quy định.

Việc người dân địa phương đặt tên Giếng Tiên chủ yếu để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, thu hút du khách, không có ý nghĩa về văn hóa tâm linh.

Ở diễn biến liên quan, Juky San cũng đã lên tiếng xin lỗi, cho biết ê-kíp không nhận thấy biển cảnh báo tại khu vực và không có chủ đích tạo ra hình ảnh phản cảm hay thiếu tôn trọng văn hóa địa phương.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy tốc độ lan truyền của thông tin trên mạng xã hội có thể nhanh đến mức nào, và chỉ một chi tiết bị bóp méo cũng đủ khiến sự việc bị đẩy đi theo hướng tiêu cực. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn góp phần hạn chế những hệ lụy không đáng có đối với người trong cuộc và cả địa phương liên quan.