Triển lãm mỹ thuật sinh viên: Kẹo mút và vật liệu giản đơn được thổi hồn "nghệ hơn"

HHTO - 197 tác phẩm - 197 lời khẳng định về bản sắc nghệ thuật của thế hệ mới. Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên tại Art Space (Hà Nội) chính là điểm hẹn thường niên, nơi những giá trị truyền thống hòa quyện cùng tư duy hiện đại của sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên diễn ra tại Art Space (42 Yết Kiêu, Cửa Nam, Hà Nội) là sự kiện thường niên, được chủ trì bởi trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam, do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức nhân dịp kỉ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

197 tác phẩm trưng bày tại đây là thành quả học tập và sáng tạo của sinh viên các chuyên ngành của trường, mang đến hơi thở mới mẻ khi kết hợp, hòa trộn giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Không gian triển lãm chia làm 3 khu vực chính, trưng bày 197 tác phẩm thuộc đa dạng chất liệu sáng tạo như sơn dầu, sơn mài, tranh lụa, điêu khắc…

Phòng triển lãm được bố trí hài hoà, thoáng đãng.

Các tác phẩm sáng tạo từ nhiều chất liệu khác nhau, cả truyền thống lẫn hiện đại, thể hiện phong cách nghệ thuật của cá nhân sinh viên.

Tác phẩm điêu khắc “Thời Gian” của sinh viên Nguyễn Phúc Duy, lấy cảm hứng hình ảnh người nông dân.

Các tác phẩm thuộc đa dạng chủ đề do sinh viên tự lựa chọn, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân. Nhiều tác phẩm phản ánh những suy tư về “cái tôi” còn nhiều mông lung của độ tuổi đôi mươi.

Tác phẩm “Tôi và những Tôi khác” của sinh viên Bùi Thùy Lĩnh, chuyên ngành Thiết kế đồ họa K148. Tác phẩm sử dụng chất liệu Mica trong, sắp xếp như những lát cắt, bóc tách những suy tư trong tâm trí tác giả.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm là sự sáng tạo thú vị, mang đến hơi thở trẻ trung khi thổi hồn nghệ thuật vào những món đồ đơn giản thường ngày như mica, giấy, kẹo mút...

Tác phẩm “Thiền” - Nguyễn Minh Đức, tác giả chia sẻ rằng tác phẩm là hành trình tập thiền để tìm lại mình giữa những mảnh vụn trong cuộc sống.

“Trông” là tác phẩm sắp đặt của sinh viên chuyên ngành Đồ họa K65 - Nguyễn Nhật Anh, sử dụng khoảng 1400 cây kẹo mút được sơn màu. Hình ảnh được in trên đó là ông của tác giả. “Trông” là ký ức tuổi thơ mỗi khi ngước lên tầng trên sẽ được ông cho kẹo của Nhật Anh.

Sử dụng chất liệu màu nước trên giấy, sinh viên Bùi Linh thực hiện bộ tác phẩm “Ngựa Tây ngựa Ta”.

Những bức tranh nổi tiếng của nền hội hoạ Việt Nam và nước ngoài được vẽ lại bằng hình ảnh những chú ngựa.

Cùng với hoạt động triển lãm còn có công tác tiếp đón của các bạn sinh viên, giảng viên thuộc trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhằm tư vấn cho teen có định hướng thi vào chuyên ngành mỹ thuật, ước mơ theo học tại trường hay các bạn trẻ có đam mê với nghệ thuật.

Các giảng viên trò chuyện và tư vấn cho những học sinh sinh viên.

Ghé thăm Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên để thấy 1.400 cây kẹo mút và những lát cắt mica "biết nói". Người xem sẽ được đắm mình vào không gian nghệ thuật, nơi mỗi tác phẩm là một mảnh ghép của ký ức và cái tôi cá nhân.

Triển lãm là sự kiện miễn phí, đang diễn ra và kéo dài đến hết ngày 2/4, thời gian mở cửa từ 8h30 đến 17h tất cả các ngày trong tuần.