Du lịch Việt trong mắt bạn bè quốc tế: Ca sĩ David Archuleta "phải lòng" đồ ăn ngon

HHTO - Ca sĩ người Mỹ David Archuleta vừa có chuyến du lịch Hội An và TP.HCM, đặc biệt lưu luyến ẩm thực nơi đây. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ những cuộc gặp gỡ thú vị với người ngoại quốc, từ đó rút ra điểm chung về góc nhìn của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, "hoàng tử bé" David Archuleta vừa chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm trong chuyến du lịch sang Việt Nam. Á quân American Idol mùa 7 viết: "Still thinking about all the good food, thank you Vietnam for an unforgettable time" (tạm dịch: Vẫn nghĩ về tất cả những món ăn ngon, cảm ơn Việt Nam vì khoảng thời không thể quên).

Ảnh: David Archuleta

Bên cạnh đó, ngôi sao người Mỹ đăng kèm nhiều hình ảnh về phong cảnh, ẩm thực Việt. Anh ghé thăm phố cổ Hội An, check-in dưới hàng lồng đèn lung linh, tụ họp cùng bạn bè bên bờ sông thơ mộng; sau đó nối dài hành trình đến TP.HCM. David dành thời gian thưởng thức các món ăn như kem dừa, bánh mì, cơm gà...

Ảnh: David Archuleta

Phía dưới bài đăng, bạn bè của David ngưỡng mộ về hành trình khám phá vùng đất "thiên đường đồ ăn ngon" và con người hiếu khách. Nhiều fan Việt bồi hồi: "Đây là lần thứ 2 bạn đến Việt Nam đúng không? Rất vui khi biết bạn yêu đất nước chúng tôi nhiều đến thế này", "Buổi hòa nhạc của bạn ở Việt Nam năm 2011 là buổi hòa nhạc đầu tiên của tôi. Rất vui vì bạn đã thưởng thức món ăn tuyệt vời trên quê hương của tôi!",...

Trước đó, trên mạng xã hội Threads, một người dùng thu hút hơn 800K lượt xem cùng hơn 500 bình luận khi đặt câu hỏi: "Bạn có bao giờ tự hỏi… người nước ngoài thực sự nghĩ gì về Việt Nam không?". Chủ đề thảo luận này chạm đến cảm xúc nhiều người con đi học, đi làm xa quê, thôi thúc họ kể lại những kỷ niệm trong quá trình giao lưu văn hóa.

Hình ảnh đất nước Việt Nam đang dần thay đổi trong mắt bạn bè quốc tế, trở thành điểm đến thân thiện, hút khách du lịch.

Nhìn chung, bạn bè ngoại quốc đều dành một tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, chọn đây là nơi dừng chân nghỉ dưỡng vì lịch sử hào hùng, văn hóa độc đáo, phong cảnh nên thơ, ẩm thực hấp dẫn, con người thân thiện. Dưới đây là những góc nhìn của người nước ngoài dành cho Việt Nam, được các bạn trẻ tự hào kể lại:

- Tháng 7 vừa rồi mình đi Thái. Lúc ngồi Grab đến quán ăn, chú tài xế độ 50 tuổi hỏi chúng mình đến từ đâu, mình nói Việt Nam. Chú bảo "Chú thích Việt Nam lắm, chú xem rất nhiều video về Việt Nam trên TikTok. Biển Việt Nam rất đẹp, nhất là Vịnh Hạ Long, quá đẹp!".

- Mình học bên Canada, một số bạn hỏi mình cũng trả lời giải thích và cho các bạn xem Việt Nam hiện tại như thế nào. Nhiều bạn biết đến Việt Nam lắm, có bạn thì bảo đã đi du lịch, thích con người Việt Nam, thích đặc sản Việt Nam, có bạn còn đang học tiếng Việt cơ.

- Mình quen một bạn người Belarus. Bạn đó học tiếng Việt vì ngưỡng mộ tinh thần bất khuất kiên cường của người Việt Nam và bạn biết Việt Nam qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và dự định sẽ đến Việt Nam.

- Mình đang làm lễ tân khách sạn ở Úc, gặp rất nhiều khách. Người già thì từng ở làm việc hoặc du lịch. Tụi trẻ thì mê Ha Giang Loop - nó thành trend của các bạn trẻ châu Âu và Úc. Có chú quản lý cấp cao người New Zealand, nói đã lên kế hoạch về Việt Nam nghỉ hưu.

Ha Giang Loop - trào lưu đi phượt chinh phục những cung đường uốn lượn hùng vĩ tại Hà Giang khiến khách Tây mê mẩn. Ngoài ra, trend Vietnam is Calling﻿ cũng từng khuấy đảo TikTok, lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nguồn clip: @rosiemusk

- Mình có thời gian đi sang Thái tình nguyện gần 2 tháng, kết bạn được nhiều bạn người Thái và Indonesia nữa, nhắc đến Việt Nam ai cũng phải trầm trồ khen có nhiều địa điểm đẹp, muốn đi Hội An - Đà Nẵng, mê món bánh xèo, nem lụi...

- Phải thực sự đi ra nước ngoài mới thấy cảm giác lúc mang màu cờ, áo dài và nón lá nó tự hào, nó sĩ lên trên trời. Thấy màu cờ là như thấy quê hương. Hồi tụi mình qua Thái Lan thực tập, mặc áo dài để đi dạy, mấy dì trong khu ký túc cứ khen "Suẩy ma" - là đẹp quá. Xong rồi đi chợ đêm, các bác bán hàng người Thái nhận ra người Việt cứ gọi tụi mình "Quyết Nam suẩy mác ma" (Việt Nam rất rất đẹp luôn), rồi còn cho thêm đồ ăn nữa.