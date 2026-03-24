Giải mã Acai Bowl: Món sinh tố có gì mà khiến Seong Hyeon CORTIS "mê mệt"?

HHTO - Thời gian gần đây, khi sức khỏe thể chất cùng vóc dáng ngày càng được giới trẻ quan tâm, nhiều món ăn lành mạnh, có lợi cho sức khỏe cũng càng được ưa chuộng. Trong số đó, phải kể đến Acai Bowl - một dạng sinh tố đặc biệt đã trở thành “cơn sốt” khiến nhiều người trẻ thích thú.

Acai Bowl là gì?

Acai Bowl được biết đến là một dạng sinh tố đặc, được làm từ quả acai (acai berry - một loại trái cây phổ biến tại Brazil) được xay nhuyễn cùng granola. Ngoài ra, hỗn hợp cũng có thể kết hợp cùng với các loại trái cây khác như việt quất, chuối, kiwi... cùng bơ và sữa chua tuỳ theo sở thích của mỗi người.

Với các thành phần lành mạnh, chứa ít calo, acai bowl thường được khuyến khích dùng cho buổi sáng và bữa nhẹ để vừa cân đối chất dinh dưỡng vừa tránh tăng cân. Đặc biệt, các nguyên liệu cơ bản làm nên món ăn này tương đối dễ tìm, thích hợp để trữ đông cùng công thức đơn giản nên được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Nhiều bạn trẻ có thói quen làm acai bowl "homemade" tại nhà.

Tuy hương vị có hơi mới lạ và độc đáo ở những lần thử đầu tiên, nhưng món ăn này chắc chắn sẽ khiến teen “không thể nào quên”. Phần acai xay ngọt nhẹ kết hợp cùng vị chua thanh của trái cây tươi vừa đem lại hương vị tươi mát, ngọt dịu vừa thanh nhẹ vô cùng dễ chịu.

Đặc biệt, món ăn này còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ cung cấp đủ chất dinh dưỡng, Acai Bowl còn giúp làm đẹp da, chống lão hóa đối với chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, món sinh tố acai này cũng giúp loại bỏ độc tố và thanh lọc cơ thể.

Cơn sốt của Acai Bowl đến từ đâu?

Tưởng chừng chỉ là một món sinh tố đơn giản, acai bowl lại nhanh chóng “gây sốt” từ châu Âu đến châu Á.

Sức hút của món ăn này phần lớn đến từ “làn sóng” nội dung về lối sống lành mạnh do các influencer trong và ngoài nước lan tỏa. Trong hành trình theo đuổi vóc dáng lý tưởng, nhiều bạn trẻ có xu hướng theo dõi và trải nghiệm các chế độ ăn uống “healthy” được giới thiệu bởi các nhà sáng tạo nội dung. Nhờ đó, acai bowl không còn là lựa chọn riêng của “dân” tập gym hay giảm cân, mà dần phổ biến rộng rãi trong cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, món ăn này càng trở nên “viral” khi được loạt người nổi tiếng tích cực lăng xê. Gần đây, nhiều idol K-Pop liên tục chia sẻ hình ảnh thưởng thức những tô acai bắt mắt, khơi gợi sự tò mò của giới trẻ. Trong đó, Seong Hyeon - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc CORTIS cũng gây chú ý khi gắn liền hình ảnh cá nhân với ly acai, khiến không ít fan mong muốn trải nghiệm “cheap moment” món ăn yêu thích của thần tượng.

