“Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”: Câu trả lời “không thể ngờ” của Hội lạc quan

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Theo dòng cảm xúc với những câu chuyện sâu lắng xoay quanh trend “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”, một phiên bản mới của câu nói bất ngờ xuất hiện khiến netizen cười “nghiêng ngả”.

Những ngày qua, câu hỏi gây sốt: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” đã khiến cộng đồng mạng phải chiêm nghiệm một hồi lâu về con đường mình đang theo đuổi. Câu nói được cho là bắt nguồn từ một đoạn clip trên mạng xã hội Threads ghi lại cảnh nam shipper mệt mỏi, nghỉ ngơi bên vỉa hè sau một ngày dài mưu sinh kèm dòng caption đầy suy ngẫm.

Một đoạn clip trên Threads ghi lại cảnh nam shipper mệt mỏi sau một ngày mưu sinh kèm dòng caption đầy chiêm nghiệm.

Từ những dòng trạng thái ngắn ngủi ấy, câu nói này đã được nhắc đến nhiều hơn, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi với nhiều góc nhìn khác nhau. Nhiều bạn trẻ sử dụng để mở đầu cho câu chuyện hành trình của riêng mình như cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho khoảng thời gian lạc lối các bạn đã trải qua.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, netizen đã bất ngờ “bẻ lái” trend theo một hướng hoàn toàn mới. Một content creator trên TikTok đã đăng tải đoạn clip với câu mở đầu quen thuộc, nhưng phần kết lại được “chơi chữ” làm cộng đồng mạng “ngã ngửa”: “Nếu cả đời không rực rỡ, thì mình… Pastel, mình Neutral, mình Black&White, mình Monochrome, mình Muted, mình đa dạng lên, fashion lên!

Clip chơi chữ hài hước của một bạn TikToker khiến cho netizen vô cùng thích thú.

Hội "lạc quan" ngay sau đó đã “bắt sóng”, mượn âm thanh vui nhộn này để "biến hình", diện những outfit đầy sặc sỡ, thậm chí các Influencer cũng góp vui tham gia trào lưu. Tính đến thời điểm hiện tại, những clip diện đồ theo màu sắc vẫn được các bạn trẻ thích thú, xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội.

Trào lưu được các bạn Influencer "bắt sóng", cho lên những clip diện đồ lung linh.

Chỉ một cú “chuyển” nhẹ, trend đã chuyển từ những hành trình trầm lắng sang góc nhìn tích cực hơn. Giữa những bộn bề của cuộc sống, khi những suy tư được biến hóa thành câu chuyện hài hước và giàu năng lượng, các bạn trẻ cũng có được một khoảng để “thở phào”. Và có lẽ “biến thể” mới của dòng trend này cũng muốn gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng rằng: “Chỉ cần tiếp tục vững bước, rồi ai cũng sẽ có thời điểm tỏa sáng cho riêng mình theo cách mà chúng ta chẳng thể ngờ tới.”

