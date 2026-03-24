Xe đạp điện công cộng "đổ bộ" trung tâm TP.HCM: Có tiện lợi, kinh tế để vi vu hẹn hò?

HHTO - Chẳng phải vì cái nắng oi ả, trung tâm TP.HCM hiện đang "nóng" hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của dàn xe đạp điện công cộng mang màu sắc rực rỡ, vừa đáp ứng tiêu chí "sống xanh", vừa thỏa đam mê thong dong hóng gió quanh những con phố trung tâm.

Sự góp mặt của dàn xe đạp điện đã làm phong phú thêm menu di chuyển xanh cho netizen mỗi khi dạo quanh trung tâm TP.HCM. Chỉ cần vít ga nhẹ nhàng, bạn đã có thể lướt êm qua những cung đường tại trung tâm Sài thành như Đồng Khởi, Lê Lợi hay khu vực Nhà hát Thành phố.

Dàn "chiến mã" xanh - trắng - cam rực rỡ tại trạm Thương xá Tax, tọa độ check-in mới không thể bỏ qua. (Nguồn: @dichoimoingay)

Điểm cộng lớn nhất khiến giới trẻ "đổ đứ đừ" chính là ngoại hình cực kỳ "ăn ảnh" của dàn “chiến mã” này. Sự kết hợp giữa tông màu xanh da trời, trắng và cam tạo nên một tổng thể vừa năng động, vừa mang hơi hướm hiện đại, rất hợp với outfit xuống phố của Gen Z. Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần ngồi lên xe, đội chiếc nón bảo hiểm "tông xuyệt tông" đi kèm là bạn đã có ngay một tấm ảnh check-in xinh lung linh.

Với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trendy, chiếc xe điện này đích thị là "bạn diễn" ăn ý cho mọi khung hình.(Ảnh: Internet)

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, xe đạp điện công cộng còn chinh phục hội người dùng yêu công nghệ bằng những tính năng tích hợp thông minh. Phía trên tay lái, một đế sạc không dây được trang bị và lắp đặt cực kỳ chắc chắn, giúp netizen vừa thoải mái dạo phố, vừa thong dong tìm đường mà không còn lo điện thoại hết năng lượng giữa chừng.

Xe được thiết kế với phần yên có thể linh hoạt tùy chỉnh, dễ dàng nâng hạ theo chiều cao, giúp mọi người dùng đều tìm được tư thế ngồi thoải mái nhất theo vóc dáng. Đặc biệt, hệ thống bàn đạp cơ học vẫn được giữ lại như một phương án dự phòng cho những quãng đường dài giúp bạn yên tâm khám phá phố phường.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm xe đạp điện công cộng.(Nguồn: @dichoimoingay)
Cận cảnh đế sạc không dây giúp điện thoại luôn đầy pin suốt hành trình khám phá. (Nguồn: @hifasne)

Để gia nhập hội "tay lái xanh", bạn chỉ cần tải ứng dụng TNGo-HCM (hỗ trợ cả iOS Android) để có thể dễ dàng quét mã và trải nghiệm xe đạp điện công cộng tại trạm Thương xá Tax (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Đặc biệt, từ 15/3 đến hết ngày 31/3, khi tải ứng dụng và đăng ký xác thực tài khoản, các netizen còn nhận được ưu đãi mã trải nghiệm 15 phút vi vu hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh đó, mức giá sử dụng xe cũng vô cùng "hạt dẻ", chỉ từ 10.000 VNĐ cho 15 phút đầu và tăng dần theo thời gian sử dụng. Các mức giá phổ biến bao gồm 20.000 VNĐ/30 phút, 35.000 VNĐ/60 phút, 110.000 VNĐ cho 240 phút.

Chỉ mất vài phút để "nhập hội" tay lái xanh với hướng dẫn quét mã và lên đường cực nhanh gọn. (Nguồn: @nong.vivuu)

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ kiểm tra dung lượng pin hiển thị ngay trên ứng dụng để chọn được chiếc xe "khỏe" nhất. Một lưu ý đó là nón bảo hiểm phải được mở khóa thông qua app mới có thể lấy ra sử dụng. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ cho các "tay lái" là do thiết kế xe không trang bị đèn xi-nhan và gương chiếu hậu, vì vậy bạn hãy nhớ luôn quan sát thật kỹ khi muốn sang đường hay chuyển làn để đảm bảo an toàn nhé!

An toàn nhưng vẫn phải phong cách với chiếc nón bảo hiểm &quot;tông xuyệt tông&quot; đi kèm mỗi chiếc xe. (Ảnh: TNGo)

An toàn nhưng vẫn phải phong cách với chiếc nón bảo hiểm "tông xuyệt tông" đi kèm mỗi chiếc xe. (Ảnh: TNGo)

Mức giá "hạt dẻ" giúp netizen dễ dàng triển khai kế hoạch vi vu. (Nguồn: @talents.schannel)

Và quan trọng nhất hãy luôn ghi nhớ việc trả xe đúng trạm quy định và không được mang xe vào những khu vực cấm như trung tâm thương mại hay chung cư. Còn chần chờ gì mà không rủ hội bạn thân cùng "lên đồ" và bắt đầu hành trình khám phá thành phố bằng xe điện ngay cuối tuần này nhé!

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
#xe đạp điện công cộng #TP.HCM #TNGo #di chuyển xanh #giới trẻ #công nghệ

