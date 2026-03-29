Butter tteok: "Siêu phẩm" ăn vặt vừa giòn vừa dẻo đang khiến giới trẻ mê mẩn

HHTO - Chiếm trọn spotlight trên đường đua ẩm thực những ngày gần đây chính là "chiến thần" mang tên Butter Tteok (bánh gạo bơ). Với lớp vỏ nướng bơ giòn tan bao bọc lấy phần ruột dẻo quánh, món bánh này đã chinh phục được vị giác của giới trẻ. Không chỉ thế, bánh gạo bơ còn minh chứng được sức hút khi khiến hội yêu bếp rần rần xin công thức.

Nhắc đến tteok (bánh gạo), các tín đồ mê ẩm thực Hàn Quốc sẽ nghĩ ngay đến những thỏi bánh gạo trắng ngần đẫm trong nước sốt tương ớt cay nồng trên đường phố Hàn Quốc, hay những món bánh dẻo truyền thống ngọt ngào. Thế nhưng, Butter Tteok hay Shanghai Butter Tteok, còn gọi là bánh gạo bơ lại hoàn toàn khác.

Món bánh không chỉ viral tại Hàn Quốc mà còn khiến các netizen quốc tế phải thi nhau "xin in-tư".

Lớp vỏ xém vàng, thơm nức mùi bơ "đánh gục" các tín đồ mê ăn vặt.

Món bánh này không được luộc hay hấp, mà được nướng trong lò nướng cho đến khi tỏa mùi thơm nức mũi. Về ngoại hình, bánh gạo bơ thường được tạo hình trong những chiếc khuôn kim loại nhỏ nhắn tùy vào sở thích, phổ biến nhất là hình hạt dẻ, hình vỏ sò, hay những lát bánh mì gối mini vô cùng đáng yêu. Bên cạnh đó, với sắc nâu vàng óng ả, bóng bẩy, chỉ xem qua màn hình điện thoại thôi bánh gạo bơ cũng đủ khiến người xem phải mê mẩn.

Vỏ ngoài giòn rụm nhưng bên trong lại dẻo quánh hệt như phô mai.

Cận cảnh một mẻ bánh gạo bơ vừa ra lò, lớp vỏ vàng nâu bóng bẩy, tỏa ra sự hấp dẫn khó cưỡng

Lớp vỏ bánh giòn rụm thấm đẫm bơ nướng sẽ tạo nên âm thanh lạo xạo khi thưởng thức vô cùng vui tai, kết hợp với hương thơm béo ngậy của bơ và sữa bùng nổ trong khoang miệng. Đặc biệt, phần ruột của bánh gạo bơ lại đặc, dẻo quánh và mềm mại nhờ thành phần chính là bột nếp.

Ngoài ra, vị ngọt vừa phải, không hề gắt cổ, lại thêm chút mằn mặn nhẹ nhàng từ bơ giúp món bánh này không bị ngán. Bánh đặc biệt ngon khi thưởng thức lúc vừa lấy ra khỏi lò, còn nóng hổi.

Đừng để vẻ ngoài mộc mạc đánh lừa, chỉ cắn một miếng là xác định "dính" không lối thoát.

Bên cạnh đó, bánh gạo bơ còn "gây sốt" bởi công thức thực hiện tại nhà vô cùng đơn giản. Không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, món bánh này chỉ cần đến những nguyên liệu khá dễ tìm như bột nếp, sữa tươi, bơ, trứng và đường. Chỉ cần xem qua các công thức và video hướng dẫn trên mạng xã hội, bất kỳ "đầu bếp nghiệp dư" nào cũng có thể dễ dàng chinh phục món bánh này thành công.

"Đu trend" nhàn tênh mà thành quả lại "đỉnh nóc, kịch trần"!

Nhiều netizen hào hứng thử nghiệm công thức butter tteok đang "làm mưa làm gió" chỉ với những nguyên liệu đơn giản.

Khởi nguồn từ Hàn Quốc, cơn sốt Butter Tteok đã nhanh chóng "khuấy đảo" mạng xã hội toàn cầu. Không chỉ thế, cư dân mạng quốc tế đang rần rần truyền tay nhau công thức và thi nhau "lăn vào bếp" để thử nghiệm món bánh này.