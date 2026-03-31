"Tọa độ" hoa ngô đồng xứ Huế: Ngoài Đại nội còn góc cây ở công viên ngát xanh

HHTO - Mùa hoa ngô đồng "bồng bềnh" như kẹo bông đã về. Giới trẻ đang hẹn nhau đến check-in ở "tọa độ" nào?

Ngô đồng là cây thân gỗ nhỏ lâu năm được mệnh danh là "vương giả chi hoa" (loài hoa của bậc đế vương, tượng trưng cho sự thanh tao, quyền quý). Tương truyền, chim phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng là điềm báo đại cát, ngụ ý đất nước thái bình, thịnh trị. Vua Minh Mạng đã cho khắc cây ngô đồng vào một trong 9 loài hoa trên bảo vật Cửu đỉnh.

"Chùm kẹo mây" dễ thương ở điện Thái Hoà, Kinh Thành Huế. (Ảnh: Thùy Linh)

Hoa ngô đồng có màu tím hồng, nhỏ li ti kết thành trùm. Gần đây, thời tiết cố đô “bật mood” nắng nóng từ non trưa đến 15h. Bạn nên “đi chill” vào buổi sáng hoặc sau 16h. Hoa đang nở như “chùm kẹo bông” sẽ khiến Gen Z không ngừng thổn thức, xốn xang.

Cùng với đó, để sở hữu kho ảnh ảo diệu, xịn mịn, các “nàng thơ/ chàng thơ xứ Huế” mách bạn nên xem hướng nắng, mang theo máy camera góc rộng và “+1 phó nháy” để thu hết vẻ kiều diễm vào khung hình.

Video: @mandikhapvietnam

Cùng sở hữu nét thanh tú như "đám mây" hoa kèn hồng ở TP. HCM, ngô đồng Huế cũng khiến giới trẻ "lọt hố" khi đứng nhìn từ xa. Chính vì diện mạo bông mềm khó cưỡng, cây ngô đồng "hút khách" nhất đang thuộc về cây mọc sau điện Thái Hòa, sân điện Cần Chánh, phía trước Đông Các, trước Cơ Mật Viện và Phu Văn Lâu cổ kính.

Ngoài ra, Gen Z mê "săn hoa" cũng có thể ghé qua cây ngô đồng tại công viên 3-2 (đối diện trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế), công viên Thương Bạc. Đó là những địa điểm có bãi cỏ xanh mát, ven sông Hương, rất thích hợp cho teen nghe nhạc, thảnh thơi ngắm thiên nhiên, picnic hay "detox cảm xúc".

Ngô đồng ở công viên Thương Bạc. (Ảnh: Thùy Linh)

Thông thường, hoa sẽ nở rộ từ cuối tháng 3 (trút hết lá sau đợt mưa Xuân) và tàn khi tháng 5 tới. Hiện tại, chỉ có 1 cây cạnh trường Đại học Sư Phạm vẫn chưa kịp "khoe sắc", còn 2 cây phía sau điện Thái Hoà, 1 cây gần cầu Trường Tiền thuộc công viên Thương Bạc đang trổ bông thắm nền trời xanh. Nhân ngày đẹp trời, bạn đừng bỏ lỡ mùa hoa này nhé!