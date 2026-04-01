Mùa giải VBA 2026 mở lối cho tân binh, đưa bóng rổ gần hơn với sinh viên

HHTO - Sự kiện khởi động mùa giải VBA 2026 không chỉ giới thiệu sân chơi chuyên nghiệp mà còn mở rộng cơ hội cho sinh viên và tân binh, với chuỗi tuyển chọn quy mô và định hướng kết nối thế hệ mới.

Ngày 31/3, Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện giới thiệu mùa giải VBA 2026 (VBA 11), đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình phát triển của bóng rổ chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Với chủ đề "Nơi Tài Năng Vươn Tầm Huyền Thoại - Inspiring A New Generation", mùa giải năm nay đặt trọng tâm vào việc kết nối giữa các thế hệ cầu thủ. Nếu lớp vận động viên đi trước được xem là những người đặt nền móng, thì thế hệ kế cận được kỳ vọng sẽ tiếp nối và định hình diện mạo mới cho bóng rổ Việt.

Không chỉ dừng lại ở thông điệp, VBA 2026 còn triển khai chuỗi hoạt động tuyển chọn quy mô lớn mang tên Draft Combine Series 2026. Chương trình được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ Scouting Tour tại các trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM (29/3-3/4), tiếp đến là Rising Camp (6-8/4), Combine Challenges (9-11/4) và khép lại bằng sự kiện VBA Rookie Draft vào ngày 14/4.

Chuỗi hoạt động này cho thấy xu hướng mở rộng nguồn tuyển từ học đường, thay vì chỉ tập trung vào các vận động viên đã thi đấu chuyên nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều bạn trẻ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường bóng rổ bài bản ngay từ sớm.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của Hội trại Bóng rổ Sinh viên Mùa Hè - chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức cùng VBA. Đây được xem là bước đi nhằm đưa bóng rổ đến gần hơn với sinh viên, không chỉ ở khía cạnh thi đấu mà còn ở việc rèn luyện thể chất và kỹ năng.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, anh Nguyễn Huy Thuận - trợ lý huấn luyện viên của Nha Trang Dolphins - cho rằng sự kết nối với hệ thống sinh viên là thay đổi đáng chú ý của mùa giải năm nay. "Theo mình, đây là bước tiến quan trọng của VBA nói chung và bóng rổ Việt Nam nói riêng. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với giải đấu, từ đó mở rộng nguồn cầu thủ trong tương lai", anh nhận định.

Ở góc độ chuyên môn, mùa giải VBA 2026 cũng ghi nhận một số điều chỉnh về luật, đặc biệt là yêu cầu mỗi đội phải có ít nhất một cầu thủ tân binh (rookie). Điều này buộc các đội bóng phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm và đào tạo lực lượng kế cận.

Đại diện Nha Trang Dolphins cho biết đội đang tập trung vào việc lựa chọn một tân binh phù hợp thông qua Draft Combine Series. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt thể lệ mà còn là cơ hội để đội hình được làm mới, bổ sung thêm nhân tố tiềm năng.

Trước thềm đợt tuyển chọn, anh Nguyễn Huy Thuận cũng đưa ra một số lời khuyên dành cho các bạn trẻ muốn thử sức. Theo anh, kỹ năng chưa phải là yếu tố quyết định, thay vào đó, các huấn luyện viên thường đánh giá cao thái độ thi đấu, sự chăm chỉ và khả năng phối hợp. "Các bạn cần thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, cách làm việc với đồng đội và cách hỗ trợ lẫn nhau", anh chia sẻ.