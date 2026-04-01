Gen Z chọn "sống xanh": Tiết kiệm năng lượng mới là phong cách sống "vuýp"!

HHTO - Chỉ với những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, thân thiện.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2006, trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN) cho rằng tiết kiệm năng lượng không phải là "xu hướng nhất thời" mà là trách nhiệm lâu dài. Khi nhận thấy được tầm quan trọng của nguồn năng lượng xanh, cô bạn đã bắt đầu thay đổi từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như: Tắt điện khi không cần thiết, tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế dùng thiết bị điện, mang theo bình nước cá nhân hay túi vải khi đi mua đồ.

"Với mình tiết kiệm năng lượng không phải là "thiếu thốn", mà là sử dụng một cách thông minh và có ý thức với môi trường xã hội xung quanh" - Khánh Linh khẳng định.

Khi hiểu được tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng, cô bạn Khánh Linh đã bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày của mình. Ảnh: NVCC.

Nhiều teen còn "đổi gió" cả thói quen đi lại, bạn Hồ Ngọc Anh Thư (sinh năm 2007, trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) bật mí "phác đồ" sống "xanh" của mình: "Mình ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng khi có thể, từ metro, xe buýt hay xe đạp. Thời gian đầu, vì chưa quen nên mình cảm thấy hơi "nản" một chút nhưng khi đã "vào nhịp" thì mình lại thấy việc thay đổi này đem đến nhiều lợi ích hơn mình nghĩ, như tận dụng thời gian đi bộ để tập thể dục hay đỡ phải "đối mặt" với khói bụi khi đi xe máy".

Khi quen dần với "nhịp sống xanh", Anh Thư nhận ra việc thay đổi có nhiều lợi ích hơn bản thân mình nghĩ. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh những nỗ lực cá nhân, nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng đến các teen trong nỗ lực “sống xanh”. Anh Thư cho biết: "Trường mình thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích về tiết kiệm năng lượng, giúp sinh viên có định hướng rõ ràng và duy trì thói quen này lâu dài".

Có thể thấy, câu chuyện tiết kiệm năng lượng đang dần len lỏi vào "phong cách sống" của nhiều teen. Từ những điều chỉnh nhỏ trong thói quen hằng ngày, các bạn đang góp phần "vẽ" nên một tương lai "xanh" rõ ràng hơn qua từng ngày.