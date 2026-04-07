Có phải cha mẹ sẽ bị phạt nếu con dưới 18 tuổi uống rượu bia? Thực tế là gì?

Thục Hân
HHTO - Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ, việc không nhắc nhở thành viên gia đình dưới 18 tuổi không uống rượu, bia có thể bị phạt. Mức phạt thế nào? Và có phải con cái dưới 18 tuổi uống rượu, bia là cha mẹ sẽ bị phạt?

Trên mạng đang có thông tin rằng cha mẹ có thể bị phạt nếu con dưới 18 tuổi uống rượu, bia. Thông tin này là có cơ sở, xuất phát từ Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Cụ thể, Điều 36 của Nghị định nêu: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở thành viên gia đình chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia”.

Điều 36 của Nghị định. (Ảnh chụp màn hình).

Ở đây, các cụm từ “không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở” là rất quan trọng, vì nhấn mạnh trách nhiệm tổng thể của gia đình chứ không phải nói đến một hành vi đơn lẻ.

Vì vậy, Điều 36 của Nghị định không đồng nghĩa với việc người dưới 18 tuổi cứ uống rượu, bia là cha mẹ sẽ bị xử phạt. Mà việc xử phạt (nếu có) sẽ căn cứ vào việc cha mẹ hoặc người giám hộ có thực sự bỏ mặc, không quản lý con cái dưới 18 tuổi; hoặc để tình trạng con cái dưới 18 tuổi uống rượu, bia diễn ra thường xuyên mà không can thiệp hay không.

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Ảnh minh họa: Freepik.

Trên thực tế, việc áp dụng quy định trên gắn với các tình huống cụ thể, có kiểm tra hoặc phản ánh rõ ràng chứ không phải để “phạt đại trà”. Điều 36 trong Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ người chưa thành niên trước tác hại của rượu, bia.

Một số điều khác của Nghị định cũng quy định là cảnh cáo đối với người đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe…

Qua đó có thể thấy, trọng tâm của những điều này là bảo đảm nhận thức đúng về sức khỏe cộng đồng.

Điều 30 của Nghị định cũng có liên quan đến người dưới 18 tuổi. (Ảnh chụp màn hình).

Tóm lại, Điều 36 trong Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ không nhằm xử phạt những tình huống nhỏ lẻ, mà hướng đến việc tăng cường vai trò giám sát, giáo dục của gia đình - yếu tố được xem là tuyến bảo vệ đầu tiên đối với người dưới 18 tuổi.

#dưới 18 tuổi uống rượu bia có sao không #dưới 18 tuổi có được uống rượu bia không #nghị định 90/2026 #xử phạt hành chính #quy định mới rượu bia

