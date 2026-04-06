Những tuổi may mắn tuần 6/4 - 12/4: Tiết Thanh Minh, con giáp nào gặp quý nhân?

HHTO - Tuần 6/4 - 12/4 nằm trong tiết Thanh Minh - "trời trong sáng", mang sinh khí mới mẻ, được coi là tiết khí của sự thanh lọc. Những tuổi nào phù hợp với năng lượng của tiết khí này và dễ gặp may mắn?

Tên gọi tiết Thanh Minh có nghĩa là trong trẻo, sáng sủa. Theo quan niệm từ xa xưa, Thanh Minh được xem là tiết khí của sự rõ ràng, thanh lọc.

Tuần 6/4 - 12/4 nằm trọn vẹn trong tiết Thanh Minh, khi năng lượng trong và sáng đang ở mức ổn định. Những tuổi mang đặc điểm hòa hợp với sự yên tĩnh của tiết khí này được cho là sẽ gặp nhiều may mắn.

Tuổi Sửu: Sự ổn định của tiết Thanh Minh được thể hiện qua việc những nỗ lực âm thầm bắt đầu được ghi nhận và tuổi Sửu rất phù hợp với điều này. Người tuổi Sửu thường nói ít, làm nhiều; trong tuần này, những đóng góp thật sự của họ dễ được nhìn thấy dù họ không cần "tự quảng bá". Dù sao, những người tuổi Sửu cũng nên chủ động thể hiện thành quả của mình, như gửi báo cáo, cập nhật tiến độ, lên tiếng trong các buổi họp… Tức là không cần khoa trương, nhưng cũng đừng dè dặt.

Người xưa cho rằng tiết Thanh Minh là khi trời quang đãng, là thời điểm của sự rõ ràng và thanh lọc. Ảnh minh họa: TPO.

Tuổi Mùi: Tính linh hoạt mà kiên nhẫn của những người tuổi Mùi rất hợp với năng lượng tiết Thanh Minh, vì theo quan niệm của người xưa thì tiết này không mang tính thúc giục mà hướng tới "tâm an". Tuần này, người tuổi Mùi dễ gặp quý nhân từ các mối quan hệ cũ hoặc từ những cơ hội bất ngờ, không tính trước. Người tuổi Mùi nên "thuận theo tự nhiên", giữ thái độ bình thản - đây là những điều mà người xưa vẫn khuyên làm trong tiết Thanh Minh.

Tuổi Hợi: Chiều sâu nội tâm của người tuổi Hợi rất hợp với tính chất trong trẻo của tiết Thanh Minh. Tuần này, họ có nhiều cơ hội để nhìn rõ các kế hoạch, tìm được câu trả lời ngay cả trong những điều còn mơ hồ. Vì vậy, người tuổi Hợi nên đưa ra quyết định nếu có điều gì đó cân nhắc đã lâu nhưng còn do dự. Năng lượng của tiết Thanh Minh sẽ hỗ trợ cho sự dứt khoát và rõ ràng.

Tuổi Sửu, Mùi, Hợi, Dần được cho là dễ thu hút vận may trong tuần 6/4 - 12/4. Ảnh: HHT.

Tuổi Dần: Thuộc nhóm tam hợp Hỏa cục với năm Bính Ngọ, tuổi Dần năm nay vốn đã nhiều năng lượng và lực đẩy. Nhưng điểm đặc biệt của tuần này là tiết Thanh Minh có thể giúp thanh lọc bớt những vướng mắc cũ còn sót lại với người tuổi Dần, khiến họ nhận ra đâu là việc thật sự quan trọng, đâu là việc tốn sức mà không hiệu quả. Đây là thời điểm "dọn dẹp tinh thần" hiếm có trong một năm có năng lượng Hỏa mạnh. Vì vậy, tuần này, người tuổi Dần nên bỏ bớt những việc dở dang mà không có ích, những mối quan hệ tiêu hao năng lượng.

Nói chung, trong tuần thuộc tiết Thanh Minh, công việc hay tình cảm đều trở nên rõ ràng hơn với cả 12 con giáp. Ngoài các tuổi trên, những tuổi còn lại cũng có thể "bắt nhịp" năng lượng tự nhiên bằng sự bình tĩnh, linh hoạt, kiên nhẫn, từ đó tạo ra may mắn cho chính mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, không phải cơ sở cho các quyết định quan trọng.